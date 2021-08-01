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「麟洋配」勇奪金　ELLE發文慶賀遭小粉紅批「雙面企業」

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／體育署）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／體育署）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-01 09:49:38｜2021-08-01 09:49:59

東京奧運羽球男雙金牌戰於昨日（31日）登場，由我國代表選手李洋／王齊麟以直落二氣勢打敗中國雙塔李俊慧／劉雨辰，奪下我國奧運史上首面羽球金牌，比賽結果出爐後，各界人士也紛紛發文祝賀。其中，時尚雜誌ELLE Taiwan官方也在第一時間發文慶賀「麟洋配」奪下金牌，「擠下中國」、「舉國歡騰」，沒想到中國網友發現之後，隨即出征要ELLE「滾出中國」，還有網友截下ELLE官方微博發文直批「雙面」。

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東京奧運羽球男雙金牌戰31日晚間登場，我國代表選手李洋／王齊麟首度參戰奧運，一路闖進金牌戰，對上生涯首度碰頭的中國雙塔李俊慧／劉雨辰，仍以直落二成績奪金，贏得我國奧運史上首面羽球獎牌，且一奪就是金牌，也是本屆東京奧運我國代表團第2面金牌。

比賽結束後，中國微博上出現一片責罵自家男雙輸球的貼文，中國《央視》更直接不播頒獎儀式。相較之下，台灣呈現「普天同慶」的氛圍，各界人士也紛紛發文祝賀。其中時尚雜誌ELLE Taiwan官方也在Facebook上發文慶賀，表示「贏了羽球男子雙打李洋、王齊麟又再次為台灣爭光，擠下中國隊，奪下奧運金牌，舉國歡騰啦～麟洋配銳不可擋～最帥男團啦！」不過貼文隨即被中國網友發現，中國ELLE官方微博也隨即遭到出征。

▲ELLE
▲ELLE Taiwan發文慶賀「麟洋配」奪金，遭到中國網友批評「搞台獨就滾出中國」。（圖／翻攝自微博）
 

▲中國ELLE微博發文表示「台灣是中國不可分割的一部分」，盼滅火。（圖／翻攝自微博）
▲中國ELLE微博發文表示「台灣是中國不可分割的一部分」，盼滅火。（圖／翻攝自微博）
 

中國網友怒氣沖沖，痛罵「搞台獨就滾出中國」、「台獨雜誌滾」，雖然中國ELLE隨即在官方微博發文，表示「台灣是中國不可分割的一部分」，盼能平息眾怒，仍遭網友謾罵「雙面企業」、「在微博以及外網動態完全是兩副面孔」，雖然也有網友緩頰，指出「ELLE Taiwan跟ELLE China是不同的編輯團隊」要大家理智，卻遭到網友反駁「這什麼腦迴路，他們不是同一間公司？」、「想兩邊討好就滾出中國」。

眼看網路輿論燒不停，ELLE Taiwan也火速修改貼文，刪掉「擠下中國隊」、「舉國歡騰」等字眼。

▲ELLE
▲ELLE Taiwan事後修改貼文，刪除「擠下中國隊」、「舉國歡騰」。（圖／翻攝自ELLE Taiwan Facebook）
 

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