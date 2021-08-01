「麟洋組合」奪得奧運金牌！柯文哲：台灣、台北的驕傲

我國羽球男子雙打王齊麟、李洋昨（31）日晚間，在東京奧運擊敗中國對手，拿下我國東京奧運的第二面金牌。對此台北市長柯文哲昨日晚間也在臉書上PO文，直言麟洋組合是神隊友，也是台北及台灣的驕傲。





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柯文哲表示，麟洋配的「聖筊組合」對上具有身高優勢的中國組合，一開局雙方都以速度壓迫，麟洋配掌握網前優勢，節奏快慢搭配得宜，首局以21:18拿下。第2局麟洋多次以近身球壓迫對手，創造得分機會，並靠著堅強防守，擋住雙塔猛烈攻勢，最終以21:12懸殊差距拿下歷史性一勝！不但為台灣拿下本屆奧運第2面金牌，更是台灣史上第一面奧運羽球男雙金牌。





柯文哲直言，此次晉級之路就像倒吃甘蔗，雖然小組賽第1場意外落敗，但兩人馬上調整狀態，不只擊敗世界積分第一的印尼隊，還強壓地主日本隊，一路過關斬將，準決賽更只花28分鐘就闖進決賽。





柯文哲說，去年十月在「羽您有約」的活動中，就見識過麟洋配兩位球星的風采。柯文哲強調，兩人從中山國中時期就是好隊友，也在2017年台北世大運時，一同拿下混合團體金牌。「2019年後兩人正式搭檔，今年1月在國際賽拿下3連冠，以世界排名第3之姿站上東奧舞台，在世界前面展現聖筊的神威！」柯文哲說，感謝麟洋組合讓我們看見一場又一場超高品質的競技！你們真是神隊友！



