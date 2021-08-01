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獨／朱立倫最快本週宣布參選國民黨主席　競選宣言曝光

▲國民黨前主席朱立倫最快於本週宣布參選黨主席。（資料照 / 翻攝朱立倫臉書）
▲國民黨前主席朱立倫最快於本週宣布參選黨主席。（資料照 / 翻攝朱立倫臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-01 13:31:16

國民黨主席將於9月25日改選，目前呼聲最高的前黨主席朱立倫經歷一個月的地方派系拜會後，最快本週就會宣布參選。朱立倫在競選宣言中，將提及以領導力緊密結合黨員、社會民意，重建兩岸溝通，加深國民黨與美、日的互信關係。

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朱立倫這段期間積極與智庫副董事長連勝文展開溝通，兩人逐漸呈現結盟態勢。朱最快於本週宣布投入黨主席選戰，同時發表團隊雕磨已久的競選宣言，未來朱立倫的智囊團也會在政策公布過程中逐一亮相。

朱立倫的競選宣言中多著墨於如何提升黨員團結與戰力，以超群領導力贏回民心、重返榮耀。開頭點出蔡英文政府專斷霸道、失信於民，人民轉而期待野黨加強監督力道。

該宣言也指出，堂堂一百年大黨應扮演好對國家有利的角色，反思自己現在到底有沒有走在正確的方向，過去這段時間黨員焦慮情緒升溫、國民黨岌岌可危，眼下最重要的是恢復國民黨的領導力。

宣言中強調，足夠堅強的領導力之下，才能夠讓黨員及執政縣市緊密連結，打破僵局；傾聽、回應民意，進而讓國民黨與社會力量結合，提高民意支持。外交方面，他將帶領國民黨在新美中台架構之下，與華府、北京建立互動關係，與美日友邦加強互信，並與對岸重建溝通。

面對黨魁之爭，朱立倫不同於以往，親力親為籌備、拜會，帶著十足的誠意讓各派系感受到溫度。接下來七週的競選過程中，朱立倫陣營將陸續拋出具體政策，著重於人才培育規劃，替國民黨注入人才活水，同步青年世代關注議題。

在競爭者部分，現任主席江啟臣、孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜已表態參選， 擁有一定黨內影響力的連勝文尚未表明動向；即便朱連兩人過去沒有太多互信基礎，未來協商合作的消息卻於黨內相傳已久。

朱立倫從召集智囊團、整合派系、政策籌備等步驟，可看出朱這次規劃得非常縝密，為勝選做足準備，也讓黨內同志點燃對2022的信心，而透過不侷限於黨內議題的政策主張，盼外界知道國民黨有能力治理國家。

對於目前局勢，一名地方操盤人士指出，總統府前秘書長廖了以替江啟臣會面地方大老的過程不太順利，甚至被當面質疑江掌舵期間與各縣市脫節。反觀朱立倫，在雲林張家、台中顏家、台南高雄地方系統等要角支持上，似乎已有一定程度的把握，他判斷，朱立倫這一戰已立於不敗之地。

該人士也透露，廖了以多次以不分區立委提名與年輕議員們協商，但在圈內傳開後，大幅降低了廖此言的信任度。此外，這次朱立倫整合山頭之所以異常順利，主因在於地方派系不是「憑感覺」做事，而是科學數據顯示朱會拿下這回合，接著，由朱擔任2022母雞，地方選舉才有可能大贏，對他們才是利益極大化。

對此，江啟臣核心幕僚則表示，派系已經選邊站的消息只是風聲，強調派系基本上不會單壓一邊。

▲朱立倫、江啟臣11日共同出席「日知學塾」結業式活動。(
▲朱立倫（前排右二）、江啟臣（前排左二）將成為下屆黨主席主要競爭者。( 資料照 / 朱立倫辦公室提供 )
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