不滿強推健康通行證　逾20萬人走上法國街頭抗議

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情不歇，又碰上Delta變種病毒增添變數。為了遏止第四波大流行，法國推出健康通行證，要求進入大部分公共場所都得出示健康通行證，才能夠獲准放行，這也引起了許多法國民眾不滿，連續三週走上街頭示威，31日更有超過20萬人在全國各地抗議。





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根據《路透社》報導，一名法國內政部官員表示，31日時法國各地約有20萬4090人走上街頭示威，其中光是巴黎就有1萬4250人。比起上一個週末的示威人潮，增加了大約4萬人左右。





法國警方發言人表示，巴黎有抗議者打傷了3名警察。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特上表示，有19名示威者遭到逮補，光是在巴黎就有10人。





這些抗議民眾因為不滿法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推行的新防疫措施「健康通行證」，連續三個禮拜的週末走上街頭抗議。在許多人都在享受暑假的時候，這些抗議活動顯得不尋常，且能展現出示威民眾的決心。自從活動開始以來，示威者的人數不斷增加，與2018年底的反對燃油稅的「黃背心」運動相互應。





法國當局在首都部署了大約3千名警力，防暴警察努力維持抗議民眾留在獲批准的遊行路線上，試圖避免上週衝突事件重演，當時警察和示威者在香榭麗舍大道爆發了肢體衝突。





其他法國城市，如馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、蒙貝列（Montpellier）、南特（Nantes）和土魯斯（Toulouse）也都聚集了抗議人潮，抗議民眾高喊「自由！」、「拒絕健康通行證」等口號。





一名在巴黎示威的女性表示「我們正在創造一個種族隔離的社會，讓人難以置信一個人權國家會這樣做。因此我走上街頭抗議，我這輩子從來沒有做過，但我認為我們的自由處於危險之中。」





▲法國民眾高舉「自由」標語，抗議法國當局推出健康通行證規定。（圖／美聯社／達志影像）

由於Delta變種病毒肆虐，導致法國疫情再起，病例數激增，馬克宏上月12日宣布，法國政府將實施多項防疫措施，包括強制醫療工作者接種，並且制定「健康通行證」規定，8月起出入部分公共場所，都得出示疫苗接種證明或是陰性檢測證明。





目前民眾前往博物館、電影院、游泳池，若是無法出示健康通行證，證明他們已經接種新冠疫苗，或是陰性檢測證明，就會被拒絕進入。法國國會也上週批准一項新法律，明定強制醫療衛生工作者接種疫苗，並且將健康通行證的使用範圍擴大，進入酒吧、餐廳、商會展場、醫院以及搭乘火車，都得出示健康通行證。



