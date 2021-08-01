Delta病毒株傳播如水痘？張上淳：邊境嚴守很重要
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，尤其Delta變種病毒近日在各國不斷掀起新一波疫情，美國CDC指出，Delta傳播速度就像水痘一樣，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（1）日回應，美國確實有分析一些群聚傳播，發現解封後又有造成一些流行現象，讓很多專家擔心，且透過傳播速率、模式等分析，認為跟水痘並駕齊驅。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-01 14:48:32｜2021-08-01 14:53:25
張上淳強調：「我們該做的事情持續做，專家也建議邊境嚴守很重要，盡可能不讓Delta病毒株進到國內來。」他強調，現在至少國內傳播都是英國變種病毒株，疫苗效果都還是很好，疾病嚴重度都比較低，顯示邊境的嚴守對我們還是很重要。
指揮官陳時中也提到，針對變異株很多國家都有相關警告，「我們還是要維持公共衛生措施，像是戴口罩、勤洗手，後續次世代疫苗、疫苗混打，指揮中心也會繼續注意。」
另外，陳時中也舉例，以色列也有可能要打第三劑疫苗，荷蘭疫苗打到一定程度也做了解封，結果快速增加案例，分析各國情況後，「打完疫苗後還有高傳播率，讓大家都憂心忡忡，東南亞這邊情況也持續往上升，因為疫苗施打不多，所以仍然蔓延的很厲害，現在泰國、馬來西亞、越南等，都還是算是蠻嚴重的情況，疫情正在燒，我們邊境要提高警覺。」
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