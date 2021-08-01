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麟洋配創紀錄！金曲歌后獻聲祝賀　網友歪樓「原地結婚」

▲王齊麟（左圖右）、李洋（左圖左）摘金，彭佳慧（右圖）獻聲祝賀。（圖／彭佳慧臉書、體育署提供）
▲王齊麟（左圖右）、李洋（左圖左）摘金，彭佳慧（右圖）獻聲祝賀。（圖／彭佳慧臉書、體育署提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-01 12:31:34｜2021-08-01 13:35:05

中華隊在東京奧運大放異彩，羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（31）日成功替中華隊摘下第二面金牌，締造台灣羽球新紀錄，許多藝人興奮發文祝賀，其中金曲歌后彭佳慧也難以掩飾心中激動情緒，透過臉書獻唱《走在紅毯那一天》，網友則頻頻歪樓，笑說這樣王齊麟、李洋不原地結婚都很難。

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▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲「麟洋配」勇奪金牌。（圖／美聯社）
王齊麟、李洋攜手摘金，無論是在場上比賽、一同拿獎牌或是相互擁抱，都展現了2人的絕佳默契，好感情有目共睹。值得注意的是，粉絲專頁「G'Day 美好的一天娛樂」在金牌戰前天發文，引用彭佳慧《走在紅毯那一天》歌詞：「算一算時間，認識他也好幾年…」，同時點名彭佳慧接唱，本尊看到後真的現身並改編歌詞：「走在紅毯那一天，摘下金牌那一夜。」

如今麟洋配不負眾望拿下金牌，彭佳慧趕緊拍攝影片替他們開金嗓獻唱，同時發文：「我們一起來唱走在紅毯那一天，今晚是喜氣洋洋版本，恭喜麟洋得金牌！」不過網友們似乎對「紅毯」很有感，令人不禁聯想到王齊麟、李洋在奧運場上的各種互動，直言真的難以忽視2人散發出的粉紅泡泡：「請原地結婚」、「有沒有哪個大師可以做個婚禮影片」、「支持重金聘請麟洋CP重拍《走在紅毯那一天》MV」，還有人甚至已經幫麟洋配規畫好未來行程：「他們結婚的時候請總統主婚，歌后獻唱，全台灣人見證，東京度蜜月，這樣應該很不錯。」

▲彭佳慧拍攝影片替王齊麟、李洋開金嗓。（圖／彭佳慧臉書）
▲彭佳慧拍攝影片替王齊麟、李洋開金嗓。（圖／彭佳慧臉書）
▲網友敲碗麟洋配可以結婚。（圖／彭佳慧臉書）
▲網友敲碗麟洋配可以結婚。（圖／彭佳慧臉書）
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