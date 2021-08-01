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T1／結束旅外！胡瓏貿加盟高雄海神 新球季回家打球

▲胡瓏貿加盟高雄海神。（圖／海神提供）
▲胡瓏貿加盟高雄海神。（圖／海神提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-01 12:48:38

高雄海神職業籃球隊今（8/1）日正式簽下旅外多年的 28歲胡瓏貿，T1 職籃元年再添爭冠本錢。「過去十年都在海外，先是去了美國唸書接著又挑戰 CBA，如今能有機會返回家鄉打球，對我而言是很大的轉捩點，也代表我人生的下一個新篇章就要開始。」新球季，胡瓏貿將回家打球。

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胡瓏貿 HBL 為松山高中寫下史無前例三連霸，大學赴美就讀夏威夷檀香山夏米納大學，18 歲起就是中華隊常客，2018 年雅加達亞運、世界盃資格賽成為中華隊班底，近年在 CBA 福建隊也打出身價。獨樹一格的招牌強悍防守與身體對抗，再加上漸趨成熟的三分投射，讓他今夏獲得 CBA 多支球隊與台灣各球團的招手，亦是高雄海神隊全力延攬重點。

往年僅有休季或中華隊賽事能返鄉，家人是胡瓏貿決定回家打球的主因之一。在經過與家人、經紀人、高中教練與師母不下十多次的溝通，思鄉之情加上與海神隊理念契合，最終讓胡瓏貿動念，「高雄海神隊展現十足誠意及企圖心，後續規劃也很完整，是我選擇加盟高雄海神的原因。」

大學赴美的經歷，胡瓏貿坦言除了語言、課業等壓力以外，更要適應種族問題及美國球員強硬的身體素質，無一不讓他感到挫折。但他告訴自己，既然選擇了就沒有退路；而闖蕩中國 CBA 職籃多年裡，與眾多好手競爭也督促著他見賢思齊，提升自己實力的決心。

胡瓏貿說：「籃球是我的理想也是夢想，既然身為職業球員，就要想辦法做到最好。旅外對我來說是人生一大洗禮，過去心態就是衝，走出去之後眼界與心理層面更成熟，懂得與人溝通，價值觀、個性和態度上都有很大的提升。我的目標就是每天讓自己更靠近強者一點，今天要比昨天更好。」

即將登場 T1 舞台，胡瓏貿期許在台灣職業聯賽能有傑出的表現，將旅外的經驗一併帶到海神隊，與隊友相互砥礪，迎接全新挑戰。「我希望能把在美國與 CBA 學到的籃球技巧、技術，所吸收的觀念和態度帶到海神，結合海神本土隊友征戰多年所累積的經驗，未來彼此交流學習，一起成就最好的狀態，讓高雄海神隊不僅能衝擊聯盟總冠軍，也成為高雄的驕傲。」

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