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西南氣流強降雨 台南道路封閉24處、橋梁預警性封閉11座

▲台南市長黃偉哲在今（1）日上午9時30分前往災害應變中心視察，瞭解台南各區災情狀況。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲在今（1）日上午9時30分前往災害應變中心視察，瞭解台南各區災情狀況。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-01 12:59:06

受到西南氣流影響，台南市一波波強降雨又急又大，截至上午9點，因積水問題道路已封閉24處、橋梁預警性封閉11座，台南市長黃偉哲於今（1）日上午9時30分前往災害應變中心視察，瞭解台南各區災情狀況，並指揮各局處做好防汛整備工作

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今日至上午8點，台南最大累積雨量為善化區224.5毫米，最大時雨量為善化區98.5毫米（0410-0510）， 最大10分鐘雨量為善化21.5毫米（0430-0440）；經統計至8時止，計有善化、安南、麻豆等13區34處積淹水通報，目前22處已退水，其餘持續退水中，本次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致。

此外，農委會水土保持局發布台南市南化區5條土石流潛勢溪流黃色警戒（玉山里5）已完成南化區預防性撤離勸導；截至上午9點，因這場豪雨撤離的人數共計7人，左鎮區1人4、新化區6人。

▲安南區同安路因強烈雨勢積淹水，目前已退水。（圖／台南市政府提供）
▲安南區同安路因強烈雨勢積淹水，目前已退水。（圖／台南市政府提供）
台南市水利局表示，至今日上午8時45分止，計有永康分洪站、喜樹站、崑山站等47座抽水站啟動，目前尚有下營站、新圍站等37座運轉中，總抽水量為614萬3,150噸；另外，正在進行的三爺溪萬代橋改建工程，目前進行舊橋臺拆除作業，工程進度超前達19.664％，今早因強降雨宣洩不及致仁德積水約10公分高，不過雨勢暫歇後積水也已消退，工務局為維護用路人行車安全，現場派工隨時注意積淹水及工地安全。

道路一般性封閉情形：共24處。

    1、安南區：2處

      （1）長和路一段35-2號（單向通道）

      （2）本原街二段（安吉路至智安四街）

    2、新市區：5處

      （1）山舍椰樹腳涵洞

      （2）新市2號橋便道

      （3）中山路13巷

      （4）長泰教養院道路

    3、山上區：2處

      （1）區玉峯里清水寺往中坑（邊坡土石滑落）

      （2）新市2號橋便道平陽里山本花園（邊坡土石滑落）

    4、龍崎區：4處

      （1）市道182線東往西23.7公里處大量路竹倒塌（佔用外車道）

      （2）市道182線西往東25.7公里處路竹倒塌（佔用外車道）

      （3）市道182線東往西27.3公里處路竹倒塌（佔用外車道）

      （4）南165線道2.5公里處瘀泥（佔用一半車道）

    5、西港區：新復里堤防道路

    6、善化區：中正路益民寮路段（封北向車道）

    7、仁德區：4處

       （1）潭稅陸橋 雙向封閉

       （2）86橋下近田厝

       （3）特27道路往台86下便道

       （4）高速一街封閉

    8、官田區：2處

       （1）南120線（湧泉禪寺）旁（道路積水15公分封閉）

       （2）市道171乙線1公里處（積水20公分道路封閉）

    9、麻豆區:3處

       （1）北勢國小附近民宅圍牆倒塌道路封閉一半

       （2）高速公路國一麻豆交流道北側機車便道封閉

       （3）西平寮高速公路涵洞封閉

橋梁預警性封閉情形：共11座

    1、新營區：5座

      （1）土庫里過水便橋

      （2）南興里過水便橋

      （3）太南里舊廍

      （4）五興里鐵線1

      （5）五興里鐵線2

    2、鹽水區：竹林里急水溪過水便橋

    3、永康區：鹽水溪過水便橋（預計封閉至汛期結束）

    4、新市區：3座

      （1）崙頂1號橋

      （2）崙頂2號橋

      （3）南175虎山道路過水橋

    5、新化區：下甲橋

 (二)橋梁一般性封閉情形：共8座

    1、歸仁區：2座

      （1）中路橋

      （2）石安橋

    2、左鎮區：5座

      （1）左鎮橋

      （2）民生橋

      （3）澄山一號橋

      （4）南171線水流東橋

      （5）水牛橋

    3、關廟區：高苓橋（長榮街（大區道））

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