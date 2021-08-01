西南氣流強降雨 台南道路封閉24處、橋梁預警性封閉11座

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今日至上午8點，台南最大累積雨量為善化區224.5毫米，最大時雨量為善化區98.5毫米（0410-0510）， 最大10分鐘雨量為善化21.5毫米（0430-0440）；經統計至8時止，計有善化、安南、麻豆等13區34處積淹水通報，目前22處已退水，其餘持續退水中，本次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致。
此外，農委會水土保持局發布台南市南化區5條土石流潛勢溪流黃色警戒（玉山里5）已完成南化區預防性撤離勸導；截至上午9點，因這場豪雨撤離的人數共計7人，左鎮區1人4、新化區6人。
道路一般性封閉情形：共24處。
1、安南區：2處
（1）長和路一段35-2號（單向通道）
（2）本原街二段（安吉路至智安四街）
2、新市區：5處
（1）山舍椰樹腳涵洞
（2）新市2號橋便道
（3）中山路13巷
（4）長泰教養院道路
3、山上區：2處
（1）區玉峯里清水寺往中坑（邊坡土石滑落）
（2）新市2號橋便道平陽里山本花園（邊坡土石滑落）
4、龍崎區：4處
（1）市道182線東往西23.7公里處大量路竹倒塌（佔用外車道）
（2）市道182線西往東25.7公里處路竹倒塌（佔用外車道）
（3）市道182線東往西27.3公里處路竹倒塌（佔用外車道）
（4）南165線道2.5公里處瘀泥（佔用一半車道）
5、西港區：新復里堤防道路
6、善化區：中正路益民寮路段（封北向車道）
7、仁德區：4處
（1）潭稅陸橋 雙向封閉
（2）86橋下近田厝
（3）特27道路往台86下便道
（4）高速一街封閉
8、官田區：2處
（1）南120線（湧泉禪寺）旁（道路積水15公分封閉）
（2）市道171乙線1公里處（積水20公分道路封閉）
9、麻豆區:3處
（1）北勢國小附近民宅圍牆倒塌道路封閉一半
（2）高速公路國一麻豆交流道北側機車便道封閉
（3）西平寮高速公路涵洞封閉
橋梁預警性封閉情形：共11座
1、新營區：5座
（1）土庫里過水便橋
（2）南興里過水便橋
（3）太南里舊廍
（4）五興里鐵線1
（5）五興里鐵線2
2、鹽水區：竹林里急水溪過水便橋
3、永康區：鹽水溪過水便橋（預計封閉至汛期結束）
4、新市區：3座
（1）崙頂1號橋
（2）崙頂2號橋
（3）南175虎山道路過水橋
5、新化區：下甲橋
(二)橋梁一般性封閉情形：共8座
1、歸仁區：2座
（1）中路橋
（2）石安橋
2、左鎮區：5座
（1）左鎮橋
（2）民生橋
（3）澄山一號橋
（4）南171線水流東橋
（5）水牛橋
3、關廟區：高苓橋（長榮街（大區道））