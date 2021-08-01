西南氣流強降雨 台南道路封閉24處、橋梁預警性封閉11座

台南市長黃偉哲於今（1）日上午9時30分前往災害應變中心視察，瞭解台南各區災情狀況，並指揮各局處做好防汛整備工作

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今日至上午8點，台南最大累積雨量為善化區224.5毫米，最大時雨量為善化區98.5毫米（0410-0510）， 最大10分鐘雨量為善化21.5毫米（0430-0440）；經統計至8時止，計有善化、安南、麻豆等13區34處積淹水通報，目前22處已退水，其餘持續退水中，本次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致。





此外，農委會水土保持局發布台南市南化區5條土石流潛勢溪流黃色警戒（玉山里5）已完成南化區預防性撤離勸導；截至上午9點，因這場豪雨撤離的人數共計7人，左鎮區1人4、新化區6人。



