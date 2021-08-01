60%人接種擋不住！佛州增逾2.1萬確診　再創新高

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情先前大爆發，靠著加速疫苗接種進度，出現趨緩跡象，但仍有部分地區接種率低，再加上近期Delta變種病毒入侵，導致美國境內疫情再度升溫。佛羅里達州即使接種率已經達到60%，但當地時間31日新增逾2.1萬例確診病例，創下疫情爆發以來最高紀錄，成為美國疫情新熱區之一，並且佔全美地區新增案例的五分之一。





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綜合《美聯社》以及《NBC NEWS》報導，美國佛羅里達州31日新增2萬1683例確診，隨著傳染性高的Delta變種病毒，目前佛州已經成為美國最新的疫情震央，31日新增的確診案例數佔了全美地區新增案例的五分之一。





根據美國疾病控制與預防中心（CDC)所發佈的數據顯示，佛州的確診病例數快速增加，30日時通報新增病例數為1萬7093例，而在疫苗接種普及之前，佛州的最高單日新增確診紀錄為1月7日通報的1萬9334例。當地衛生官員表示，佛州的確診病例在過去一個禮拜內激增50％。





佛州本週有409人染疫病歿，而死亡人數也會隨著住院人數攀升，因而好幾週會有增加的情況。佛羅里達州醫院協會（FHA）表示，全州的住院人數接近去年的峰值，目前該州最大的醫療保健系統之一的AdventHealth佛州中部分部建議不再進行非緊急手術，以騰出資源收治新冠肺炎病患。





▲儘管佛州疫苗接種率達60%，仍因Delta變種病毒爆發疫情。（圖／美聯社／達志影像）

共和黨籍的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）將病例激增的原因歸咎於季節性因素，由於天氣炎熱，讓更多人待在室內吹冷氣，加劇了病毒傳播。德桑提斯更拒絕強制配戴口罩以及施打疫苗，並與州議會聯手限制地方官員推行防疫措施，還禁止學生復課後，在上課期間佩戴口罩。





目前佛州有大約60%的12歲以上民眾接種疫苗，比例佔全美州的中段班。





針對佛州病例激增，奧蘭多環球影城以及奧蘭多海底世界已經在30日要求遊客以及員工遵循CDC防疫規範，在室內戴上口罩並且保持社交距離。而迪士尼樂園強致員工在返回工作崗位之前，必須接種疫苗。



