國際太空站捕捉台北夜景　燈火璀燦驚豔法國網友

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粉專文章簡單介紹台北：「台灣。Alpha太空任務。台北，台灣首都，一個現代化都會，結合日本殖民時期的小巷弄、商業大馬路和現代化建築。」
文章寫道，照片由國際太空站太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）7月26日夜晚經過台北上空時所拍攝。
這張照片2天時間已獲得超過5000按讚數與1200多次分享。除了許多台灣網友在下方留言感謝之外，也引起不少外國網友讚嘆。
法籍網友Patrick Haon-Dupré下方留言說：「我愛台灣，一個美好的國家，有不凡的歷史、真正的文化和最棒的美食。」
網友Nathalie Cantau寫道：「好大的城市，密度一定很驚人，照片太棒了。」另一名網友CatherineMartone則說：「我沒想到台北會是這樣，特別在夜晚。太美了！謝謝這個閃亮的分享。」
營運這個近17萬人追蹤粉專的其實並非國際太空站（ISS）或太空人佩斯凱，而是法國太空迷搜弗納（Franz Soffner），粉專名稱中的83，其實來自他所在瓦爾省（Var）的區號。粉專自我介紹幽默寫：「粉專經營者只是一位太空迷，你和國際太空站不可能有任何聯繫。」
國際太空站配有攝影機，從太空中拍攝地球且即時回傳高畫素影片，搜弗納只要下載應用程式「ISS 探測器」（ISS detector），就能進入攝影機的公開畫面中。
搜弗納會直接從美國國家航空暨太空總署（NASA）資料庫中選取畫面截圖，但這些照片很原始，並不會標註地點。搜弗納會花大量時間定位照片，他向法國藍色電台（France Bleu）表示：「這是地理遊戲，令人非常興奮。」
對這位49歲的太空迷而言，分享地球的照片還不夠，「我討論的也是ISS進行的科學歷程，不要忘了，ISS可是全世界最大的研究室。我用簡單的文字解釋太空人的工作」。
6月間，太空人佩斯凱和搭檔美籍太空人金布羅（Shane Kimbrough）太空漫步6小時，在國際太空站艙外安裝太陽能板，ISS83便分享了安裝6張太陽能板的過程。此外，搜弗納也分享許多行星、太空船及太空人工作的短片與照片，深受太空迷網友喜愛。（編輯：韋樞）1100801