體諒老人「數位落差」　陳時中：鄰里長可幫忙批次預約

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指揮中心統計，截至目前國內累計2,063,516例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,046,258例排除)，其中15,688例確診，分別為1,269例境外移入，14,366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲8月1日全台新增12名本土個案、2名確診者死亡。（圖/NOWnews製圖）