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體諒老人「數位落差」　陳時中：鄰里長可幫忙批次預約

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-01 14:44:50｜2021-08-01 14:47:20

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，為使COVID-19公費疫苗預約平臺運作更為順利，並加速推動疫苗接種作業，該中心於昨(31)日召開「COVID-19疫苗預約平臺討論會議」，就具數位落差之長者、需集體接種、本國籍無健保卡及需經醫療院所現場評估之對象等議題，進行預約平臺及接種實務執行的討論，提出三點決議。

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其中包含一、對於透過鄰里長協助登記或預約之長者，及需集體安排接種之對象，例如機構對象接種及未來校園接種，將於系統內規劃可批次預約的功能。

二、本國籍無健保卡號者，規劃可以統一證號及戶號進行意願登記。三、針對需經由醫療院所現場評估的對象，包含孕婦、因公出國者/因緊急需求須出國者、第一劑接種後嚴重不良反應需以不同廠牌接種者，規劃將請地方政府指定合約醫療院所，民眾可至指定院所經檢核相關資料後列冊接種。

另外，指揮官陳時中提到，疫苗沒打會缺乏保護力，打第一劑後14天才開始有保護力，打兩劑雖保護力，但疫苗都沒有百分之百的保護力，呼籲民眾不管有沒有打，對自身健康都要注意。他強調，防疫是多重，沒有單一方式阻隔。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,063,516例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,046,258例排除)，其中15,688例確診，分別為1,269例境外移入，14,366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲8月1日全台新增12名本土個案、2名確診者死亡。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台新增12名本土個案、2名確診者死亡。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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