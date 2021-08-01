體諒老人「數位落差」　陳時中：鄰里長可幫忙批次預約

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二、本國籍無健保卡號者，規劃可以統一證號及戶號進行意願登記。三、針對需經由醫療院所現場評估的對象，包含孕婦、因公出國者/因緊急需求須出國者、第一劑接種後嚴重不良反應需以不同廠牌接種者，規劃將請地方政府指定合約醫療院所，民眾可至指定院所經檢核相關資料後列冊接種。
另外，指揮官陳時中提到，疫苗沒打會缺乏保護力，打第一劑後14天才開始有保護力，打兩劑雖保護力，但疫苗都沒有百分之百的保護力，呼籲民眾不管有沒有打，對自身健康都要注意。他強調，防疫是多重，沒有單一方式阻隔。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,063,516例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,046,258例排除)，其中15,688例確診，分別為1,269例境外移入，14,366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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