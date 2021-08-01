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W30 | Dimi帶您迅速了解！本週你必須知道的五件事

▲Dimi帶您迅速了解這週須知的五項新聞。(圖/擷取自The China Post影片)
▲Dimi帶您迅速了解這週須知的五項新聞。(圖/擷取自The China Post影片)

The China Post/綜合報導

2021-08-01 14:56:58｜2021-08-01 14:57:11

根據The China Post報導，台灣於東奧贏得六面獎牌、年輕一代的東奧選手成功擊敗年紀較長的參賽者、「防止性行為」床架遭破壞惹怒日本網友、總統登記接種高端疫苗和一個汪星人在雨中於台灣的街道散步的爆紅影片。

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以下是我們為您整理的本週五則重大新聞。 

東奧第一週　台灣贏得六面獎牌

截至週四，台灣以一面金牌，兩面銀牌和三面銅牌的成績在奧運獎牌榜名列前茅。  

https://chinapost.nownews.com/20210730-2678425 

年齡不到20就為國爭光！盤點8位表現亮眼年輕好手

今年的奧運出現了許多年輕的面孔，其中更有不少創造出佳績的青少年運動員。

https://chinapost.nownews.com/20210729-2676157

以色列東奧選手破壞紙床架惹怒日本網友

一名以色列棒球選手日前透過社交媒體分享自己成功摧毀選手村的床，引發熱議。 

總統蔡英文線上預約打高端疫苗 

星期三總統蔡英文登記準備施打高端疫苗。  

https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/07/29/2003761650

汪星人漫步雨中背影超萌　幸福肥糯米腸身材逗樂網友

狗是不僅忠誠、友善、有趣又毛茸茸的，這些優點完全會讓你愛上牠，尤其是在下雨天。

https://chinapost.nownews.com/20210728-2674398

更多新聞請看The China Post

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.11%6.89%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
21.48%78.52%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.91%37.09%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

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哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

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