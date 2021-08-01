W30 | Dimi帶您迅速了解！本週你必須知道的五件事

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東奧第一週 台灣贏得六面獎牌
截至週四，台灣以一面金牌，兩面銀牌和三面銅牌的成績在奧運獎牌榜名列前茅。
https://chinapost.nownews.com/20210730-2678425
年齡不到20就為國爭光！盤點8位表現亮眼年輕好手
今年的奧運出現了許多年輕的面孔，其中更有不少創造出佳績的青少年運動員。
https://chinapost.nownews.com/20210729-2676157
以色列東奧選手破壞紙床架惹怒日本網友
一名以色列棒球選手日前透過社交媒體分享自己成功摧毀選手村的床，引發熱議。
總統蔡英文線上預約打高端疫苗
星期三總統蔡英文登記準備施打高端疫苗。
https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/07/29/2003761650
汪星人漫步雨中背影超萌 幸福肥糯米腸身材逗樂網友
狗是不僅忠誠、友善、有趣又毛茸茸的，這些優點完全會讓你愛上牠，尤其是在下雨天。
https://chinapost.nownews.com/20210728-2674398
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