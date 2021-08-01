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北市公布最新確診足跡　確診者3天換3間旅宿時間有長有短

▲台北市衛生局1日公布案15774確診者足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局1日公布案15774確診者足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-01 15:15:48

新冠肺炎在台灣的疫情狀況逐漸趨緩，日前全台也降至二級警戒。不過雙北地區因為還有些許疫情，因此許多規範並未隨其他縣市一同解禁。而因為是週日的緣故，台北市政府今（1）日並未召開防疫記者會，不過衛生局方面仍持續公布確診者的足跡。而今天公布的案15774確診者，於7月30日確診，初判感染源為案15713的新北個案。

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而根據疫調內容，案15774確診者的足跡分佈，7月25日至28日三天內，一共投宿了三間北市的旅館，分別為25日上午6時至下午5時於松山區南京東路五段的城市商旅，27日晚間10時50分至28日上午11時於大安區忠孝東路四段的怡品商旅、中午12時10分至下午2時15分則在信義區永吉路的華大旅店。

衛生局方面表示，個案曾到過的城市商旅及怡品商旅7月31日已完成清消，華大旅店則是在30就已經完成清消，並請相關人員進行自主健康管理。

▲8月1日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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