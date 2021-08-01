Delta病毒襲美國恐釀股災　投資專家：現在是賣出好時機

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情隨著Delta變種病毒肆虐又再度出現變化，近期美國疫情也出現升溫跡象，單日新增確診數攀升。美國古根漢合夥人（Guggenheim Partners）全球投資長麥納德（Scott Minerd）表示，美國可能會再度實施封城，引發市場恐慌，而現在可能就是投資者獲利以及賣出股票的好時機。





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根據《商業內幕》（Business Insider）報導，麥納德30日時發布報告表示，Delta變種病毒蔓延、美國經濟成長放緩，以及美股市場估值水平過高都是「危險信號」，表明投資者應該要考慮降低風險。





麥納德表示「總而言之，就美股市場和經濟而言，情況不會再更好了。如果是這樣，我想可能是賣出的時候了！」





麥納德向《CNBC》表示，考慮到Delta變種病毒的傳播速度，美國可能會在2至3周內恢復到確診高峰水平，而美國「極有可能」會再次實施封鎖，而封鎖措施可能會造成投資者恐慌、損害投資者情緒。





麥納德指出，2020年2月市場上存在的「認知失調」今日也依然存在，與那時候情況類似，當時關於新冠肺炎疫情的危險信號頻出，但是標普500的指數卻持續創下新高。





麥納德警告，即使我的看法可能有誤，但如果人們開始超越認知失調，並且轉向恐慌，甚至只是降低風險，在目前的極端估值之下，風險資產就會陷入困境。





麥納德進一步表示，即使Delta變種病毒造成的疫情沒有去年那麼嚴重，但隨著市場價格的不確定性不斷上升，投資者仍然可以預期未來幾週和幾個月會出現大幅波動，今年夏季晚些時候，市場可能會出現「嚴重修正」。



