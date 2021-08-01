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20歲稚嫩男孩激似SJ銀赫！《原子少年》嘻哈團變高冷少年

▲20歲的林川祐（左）撞臉銀赫（右）。（圖／原子少年ATOM BOYZ Youtube）
▲20歲的林川祐（左）撞臉銀赫（右）。（圖／原子少年ATOM BOYZ Youtube）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-01 21:00:00

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》目前釋出第7團天王星，在這嘻哈音樂圈興起的時代，精湛的歌詞、旋律，引來許多人的共鳴及喜愛，而這次走嘻哈風格的男孩們也備受期待，未料這團初見面的氣氛卻超級「偶包」，每個人進場時都非常高冷，讓工作人員忍不住吐槽：「你們這團也太冷靜！」值得一提的是，其中一名成員林川祐，笑說自己撞臉南韓天團Super Junior的銀赫，超高的相似度也備受關注。

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▲林川祐（左）長相激似銀赫（右）。（圖／原子少年ATOM
▲林川祐（左）長相激似銀赫（右）。（圖／原子少年ATOM BOYZ Youtube）
比起其他團給人的氛圍，天王星稍微冷靜，被稱為「高冷少年」，就連團員自己也認為缺少一位能炒熱氣氛的人，但經過幾個月的相處、排練，林川祐表示：「現在大家已經變得很吵，包括我自己。」吳昱廷則笑說：「我們的話語都留在歌詞裡，準備創作用」。

畢業於建中的吳昱廷，曾是雙十青年一鏡影片的開場舞者，該影片在2天內就達500萬觀看數，坦言會來參加節目是為了要發揮自己的創作：「希望能刷爆榜單的金曲，想要顛覆大家對一般男偶像，只負責唱歌跳舞的刻板印象。」

陳柏諦坦言想在團內擔任和事佬，當他看見與林川祐同團時，竟然脫口：「之前跟他是死對頭，現在竟然同一組。」原來2人參加過同一場舞蹈比賽，雙方曾是競爭對手才會這麼說，而現在的感情，早已是一起吃宵夜的好夥伴。

外表既帥氣又可愛的蔡承祐，逆天的笑容吸引一票粉絲追捧，也是團員公認的第一帥，陳柏諦還開玩笑表示，遇見他之後似乎快「出櫃」，讓一旁的蔡承祐超級害羞。

▲蔡承祐（右）被團員公認是第一帥，中為陳柏諦，左為林川祐。（圖／野火娛樂提供）
▲蔡承祐（右）被團員公認是第一帥，中為陳柏諦，左為林川祐。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年ATOM
▲《原子少年ATOM BOYZ》公布天王星團團員。（圖／野火娛樂提供）
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