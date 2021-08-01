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戴資穎金牌戰今晚登場　賴清德邀國人一同吶喊

▲球后戴資穎今（1）日晚間將爭金牌，副總統賴清德邀國人一同吶喊。（圖／體育署提供）
▲球后戴資穎今（1）日晚間將爭金牌，副總統賴清德邀國人一同吶喊。（圖／體育署提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-01 16:19:18

東京奧運持續進行中，台灣隊屢傳捷報，國人都為之振奮，副總統賴清德今（1）日下午再度在臉書分享觀看奧運心得，他指出，在奧運的賽場上，每一位參賽的選手都是贏家，國人的加油聲跟奪牌一樣不會停。

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東京奧運今日有多位台灣選手陸續出賽，賴清德提到，帶著手臂上台灣圖騰刺青的黃筱雯，首度踏上奧運舞台，原本參加54公斤級的她，這次為了參加51公斤級奧運賽事，挑戰嚴峻的減重過程。如同她勵志的人生故事，始終堅信「我能改變我自己的命運」，在奧運殿堂一路奮戰，毫不畏縮，在今天的八強賽中，面對塞爾維亞的選手，將比賽的節奏牢牢地握在手中，為自己和台灣在奧運拳擊創下得牌新頁。

賴清德也說，「高球小飛俠」潘政琮在妻子林盈君的陪同下出賽，兩人互相扶持，一起站上奧運的舞台，是場上最美的神仙眷侶。在連續四天的競賽中，潘打得越來越好，不斷將自己推向高峰，今天甚至獵下一隻老鷹，關鍵18再「保帕」，最後以低於標準桿15桿的成績，得到並列第三名的成績，為台灣寫下新紀錄。

賴清德說，在奧運的賽場上，每一位參賽的選手都是贏家，謝謝黃筱雯、潘政琮、林盈君，能為你們的表現喝采，令國人感到滿足而驕傲。

賴清德也說，上午的桌球男子團體戰已搶進八強，稍晚，李智凱的鞍馬決賽、桌球女子團體戰、以及戴資穎的羽球金牌賽也將陸續登場，讓我們繼續為台灣選手吶喊喝采。

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