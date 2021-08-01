陳其邁永安勘災爭取3.5億整治北溝排水　力拚明年底完工

我是廣告 請繼續往下閱讀
自昨(31)日上午起西南氣流增強，高雄市有大面積強降雨，高市府災害應變中心已及時提升為二級開設，陳其邁今天上午再率水利局團隊前往永安新港里、茄萣金鑾路及田寮區崇德橋等3處，了解積水問題，並指示各項改善工程儘速完成。
高市永安區北溝排水沿岸因為地勢比較低漥，容易受潮汐的影響，部分地區容易淹水，為了改善此一問題，陳其邁在擔任行政院副院長的時候，即核定補助3.5億元整治經費，各項工程已陸續動工，預估明年底將完工，完工後將改善新港里周遭淹水情形。
水利局表示，永安區新港里的北溝排水是當地主要排水幹線，因為地勢較低窪，逢豪大雨容易有積淹水情形發生，並積極向中央爭取治水經費，並感謝立法委員邱志偉的協助，目前各項工程都已完成設計，並陸續開工中，全部北溝排水整治預計111年底可完工。各項工程整治內容，加大北溝排水的通洪斷面，增加洪水容納量並將雜亂的養殖管線收納，預期完工後，除可改善新港里淹水的問題，使內水容易排放，也可改善排水沿線管線雜亂的環境。
水利局表示，田寮區崇德橋因二仁溪水位高漲，現況已預防性封鎖橋梁，市長指示協調六河局再加速完成二仁溪疏濬進度。水利局也提醒，居住在低窪地區市民務必嚴防積淹水，山區則要防範坍方、落石災情，隨時嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119通報。，市府應變中心將全天候掌握各項警戒訊息並廣發市民週知。
同時，因高雄市24小時累積雨量以桃源512.5毫米最大，山區雨勢不斷，55條土石流潛勢溪流達紅色警戒、26條土石流潛勢溪流達黃色警戒，美濃、杉林、六龜、甲仙、茂林、桃源等6區，洗腎及孕婦先行撤離有129人，強制及勸導撤離人數共879人，總計撤離1008人。