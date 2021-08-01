原住民族日　Kolas：台灣正成為美麗的多民族國家

今（8/1）日是原住民族日，阿美族的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，這個日子不是只有原住民族要紀念，全體台灣人民也應共同紀念。

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Kolas Yotaka表示，「番仔」、「山地人」「山地同胞」，「曾經是我們不得不接受的稱呼，我們不喜歡」，但過去，台灣可能有98%的人都不覺得這樣叫原住民有什麼問題，也不在乎原住民願不願意被這樣叫。

Kolas Yotaka說，國家訂定「原住民族日」，是為了紀念原住民族人從1980年代末期起，推動修憲運動，終於在1994年7月28日，向國民大會施壓，把原本在憲法中的「山胞」字眼，修正為「原住民」。同年，總統府就在8月1日公布施行憲法增修條文修正案。從此以後，憲法中任何相關條文，一律以「原住民（代表個人權）/原住民族（代表集體權）」稱呼。「原住民」，顧名思義，就是「台灣原來的主人」之意。

Kolas Yotaka說，強調「原來」，就代表憲法也承認「本來有的」已經不見了，被剝奪、被消失、已經沒有了。所以要修復、要彌補、要轉型、要進步。當年修改的不只是憲法文字，也有歷史觀點。她說，台灣正在成為一個美麗多元的多民族國家，對台灣的認同越強，國家就會更強。台灣一定強。