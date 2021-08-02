安妮偏愛「無罩」！自爆工作不愛穿內衣 前任出招求她
32歲的藝人安妮擁有烏克蘭、俄羅斯血統，五官深邃，身材高挑纖細，來台演藝圈發展多年的她，已是許多綜藝節目的常客。安妮近日在節目《同學來了》透露自己偏愛「無罩」，不喜歡被內衣束縛的感覺，其中一任前男友甚至為了要求她穿內衣，特地買了一個包包送她。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-02 09:00:00
對於女生一定要穿內衣的保守想法，安妮坦言至今仍無法適應，直呼：「有時候來工作也不穿！」此話一出，讓在場所有人嚇壞，她表示在國外不穿內衣不會遭異樣眼光對待，但在台灣卻會因為IG上的一張無罩照片，引發網友熱烈討論，甚至還上了新聞，讓她十分困惑。此外，安妮也分享有任前男友，曾為了求她穿內衣出門，特地買了一個包包送她，讓她忍不住大嘆：「為什麼要這樣，自然點不好嗎？」阿Ken聽到後隨即附和：「台灣人比較害羞，不過我會投妳一票，就等妳來改變這一切了！」
另外，擁有F級上圍的黃喬歆（瑤瑤）也在節目上透露，過去曾因身材被騷擾：「走在往捷運站的路上，突然有人衝過來，下一秒就伸手撐住我的胸部！」阿Ken一聽忍不住驚呼：「還是他是怕妳會跌倒？怎麼會有人這樣撐！」黃喬歆坦言在那短短的30秒，腦袋一片空白，當時還直接爆哭：「我以前都說要是遇到色狼一定打爆他，但自己遇到的當下就嚇傻了，現在想到還是有氣！居然沒有抓住他！」一旁的主持人紛紛替她抱不平，叮嚀她要多多注意自身安全。
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