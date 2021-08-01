李天柱看待失智平常心　當阿茲海默症患者「新生兒」

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▲▼魏蔓成為李天柱（左）罹患阿茲海默症的支柱。（圖／三立）

魏蔓在劇中飾演大女兒，面對爸爸得了阿茲海默症反成為支持的力量，她說：「身為子女我們不能比他們更緊張，其實做好功課，明白狀況，我一定會告訴我自己，不能把情緒放大，要比他們放得開。」她設身處地想，這劇情若發生在自己身上，如果父母生病，這時就是盡孝道的時候，更會無微不至的照顧他們，把父母當BABY一樣寵愛他們，這不是負擔，是甜蜜的。魏蔓說有些人得知自己罹患失智症，會寫下筆記留給身邊的人，但如果自己是收到筆記的人一定會哭翻，但日子還是要過，除了怕被遺忘，也會擔心家人走丟會有危險。