中國本土疫情再起！北京封城　揚州、鄭州大規模檢測

中國江蘇省南京市近日爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，雖然中媒指出，這一波疫情源頭已查明，但是傳播鏈還在延長，目前擴散至北京、遼寧、安徽、湖南等8省近20個城市。有鑑於疫情形勢嚴峻、複雜，多地被迫升級疫情防控措施，景區也紛紛關閉、暫停營業或採取人流限制。根據最新消息指出，揚州市持續展開大規模核酸檢測，河南鄭州也在發現27起病例之後，多個封閉區以及防空區要求居民接受病毒檢測，北京更連夜封閉十幾個小區，確診病例所在街道及單位人員原則上不允許出京。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合中媒報導，7月31日中國新增確診75例，扣除境外移入22例，本土確診佔53例，分布在河南、湖南、雲南、福建、山東、湖北、寧夏，另有25例本土無症狀感染。先前南京祿口國際機場爆發Delta變種病毒疫情之後，隨著湖南張家界返京人員移動，多地通報近期沒去過南京却被感染的病例，官方指出，近期疫情已擴及8省份近20個城市。





南京一名確診者曾到揚州探親，並且去過多間牌室。揚州從週日起展開主城區第二輪大規模核酸檢測，機場暫停國內航班，並關閉周邊20個高速公路出入口，通過鐵路離開揚州的人必須要出示病毒檢測無感染證明。全省各地交通樞紐也一並加強檢查曾到訪揚州人士的健康證明。





▲中國許多地區展開大規模核酸檢測，並且嚴控出入。圖為工作人員正對前往鄭州的居民進行溫度檢測以及檢查健康碼。（圖／翻攝自中新社）

而在前一天傳出27起病例的河南鄭州，8月1日凌晨也緊急抽調2300名醫護人員，組成核酸檢測團隊，趕赴鄭州市疫情防控指揮部指定的疫情封閉區、封控區和防控區的數十個核酸臨時檢測站，連夜對數十萬名市民進行核酸檢測。鄭州市政府更宣布將針對機場、高鐵站和火車站工作人員進行全員核酸檢測，重要交通樞紐落實體溫檢測和健康碼制度。





北京連夜封閉十個小區，大約4.1萬人遭到管控。北京市疾控中心表示，近期新增確診病例，均為湖南張家界返京人員，進一步宣布要求確診病例所在的街道以及單位人員原則上不允許出經，並且嚴控中高風險地區人員進京。





▲北京連夜封鎖十個小區，大約4.1萬人遭到管控。（圖／翻攝自微博）

隨著中國疫情急速擴散，外界憂心，南京、張家界可能成為中國疫情雙爆發中心，如果不能有效控制這次疫情在中國爆發，面臨考驗可能會比武漢當初爆發的疫情還要嚴重。









