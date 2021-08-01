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潘政琮奪高爾夫球銅牌　蔡英文、蘇貞昌齊賀彩感謝桿弟妻

▲潘政琮勇奪東京奧運高爾夫球銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲潘政琮勇奪東京奧運高爾夫球銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-01 17:43:26

東京奧運男子高爾夫球今（1）日進行最終輪，我國好手潘政琮最終與美國選手森川柯林進行驟死賽，順利摘下銅牌，此面銅牌是台灣高球史上第一面奧運獎牌，國人皆感榮耀與振奮。總統蔡英文透過臉書表示，潘政琮不但寫下歷史新紀錄，其精神更是大大振奮了全台灣；行政院長蘇貞昌也說，恭喜潘政琮 ，更感謝今天的最佳桿弟、也是潘的妻子林盈君，一路協助潘政琮穩穩發揮實力，也感謝所有代表團隊職員。

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潘政琮勇奪東京奧運銅牌，蔡英文表示，經過連續4天的出賽，台灣高爾夫球一哥潘政琮後來居上，排名一天比一天前進，以269桿的總成績和6名選手並列第三。最後在3洞附加賽和延長驟死賽中，潘政琮一一比下對手，終於拿下了銅牌。

蔡英文說，這是台灣在奧運的第一面高爾夫球獎牌，潘政琮不但寫下了歷史新紀錄，永不放棄的精神，更是大大振奮了全台灣。「我也要恭喜政琮的太太、陪同擔任桿弟的林盈君。夫妻互相扶持，一起經歷漫長的競技，收下了最美好的果實」。

蘇貞昌則說，潘政琮在最後的七搶一銅牌延長戰中，連續三洞守住勝利，淘汰包括前球王等各國好手，奪下台灣高球史上第一面奧運獎牌！

蘇貞昌說，恭喜潘政琮 ，更感謝今天的最佳桿弟、也是潘選手的妻子林盈君，一路協助潘政琮穩穩發揮實力，也感謝所有代表團隊職員，讓我們繼續為台灣選手加油。

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