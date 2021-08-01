潘孟安馬不停蹄視察大雨水情　屏縣積淹水快速消退

西南氣流帶來旺盛雨勢，屏東縣政府團隊嚴陣以待，縣長潘孟安坐鎮災害應變中心了解降雨及各地抽水機、抽水站運作情形；今日一早潘孟安冒雨從北到南巡視一趟，掌握淹水熱點狀況。他表示，依據氣象資料顯示，這波降雨將持續至8月3日，局部地區可能有大豪雨機會，請鄉親出門注意行車安全，農漁牧朋友特別加強防災及防汛警戒。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-01 23:14:08
屏東縣從上週起陸續降雨，縣府團隊即已啟動防汛整備，這波西南氣流帶來豪大雨，縣府團隊8月1日下午17:00將災害應變中心擴大三級開設。
對於林邊鄉台17線以往為易淹水地區，縣府為解決水患，逐年編列經費進行南埔埤排水改善工程，公路總局三工處也配合辦理道路加高改善及公路橋樑改建工程，現階段在嗂仔口橋附近路段排水瓶頸處施工。
潘孟安與縣府水利處長江國豐、三工處潮州工務段長林國祥等人實地勘查，潘孟安要求縣府團隊和三工處加緊工程進度，避免當地一直遇雨淹水。隨後潘孟安趕至台一線枋寮水底寮加油站附近路段，當地上午一度積淹水雙向車道管制通行，下午已經舒緩，開放單向車道雙向通行。
潘孟安表示，因應汛期及極端氣候，雨勢有時來的又快又急，縣府近年積極在易淹水區域建置15座抽水站，包含51部抽水機組及附屬109扇水門、佈建133部移動式抽水機等，及加強大排清汙提升滯洪能量。
此外，屏縣府在全縣重要水域或路段建置45處雨量站及4處潮位站、43處水位站、43處影像監視站計130支監視器、34處智慧水尺感測器，可即時傳送各地水情資訊供災害應變中心掌握，即時決策因應。