Delta變種病毒如「水痘」易傳播　隔離14天恐不足

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情因Delta變種病毒出現變數，美國疾病管制暨預防中心（CDC）近期公布的一份報告指出，Delta變種病毒不但容易引起更嚴重的疾病，傳染力極高，就像水痘一樣容易傳播，呼籲官員們必須承認「戰爭已經出現變化」。





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根據《華盛頓郵報》報導，美國CDC在30日發布最新報告，指出美國近期各地病例激增，而新的研究顯示，已接種疫苗者仍會感染病毒。報告指出，Delta變種病毒就有如完全不同的新型病毒，比起伊波拉病毒或是其他病毒更能夠迅速的傳播。有數據指出，即使已經接種疫苗的人，也如同未接種者一樣容易能傳播病毒。加州大學舊金山分校依璇系主任沃赫特（Robert Wachte）表示這令人相當憂心。





沃赫特也進一步在推特上進行說明，表示Delta變種病毒不只是傳染力更強，傳染期也更長（是18天，而不是13天），這也將對通常採用的14天隔離期造成問題。





因為SARS、MERS以及這一次的造成新冠肺炎疫情大流行的SARS-CoV-2都屬於冠狀病毒，且都是透過上呼吸道感染，因此認為潛伏期也會差不多。計算患者從接觸確定個案至發病，最長天數、最短天數，依據臨床實證研究資料，幾乎沒有與確定個案接觸14天才發病的案例。





雖然是面對冠狀病毒家族，在防疫上的共同思維，但對於病毒載量高的Delta變種病毒，當前隔離措施是否需要改變，仍待科學證明。





面對突破性感染等問題，美國CDC強調，接種疫苗仍是防範感染新冠肺炎的最佳方法，可以針對病毒提供實質性的保護，但Delta變種病毒的高傳染性讓群體免疫成為更具挑戰的目標。科學家以及專家這段期間也不斷強調，「是時候改變對大流行的看法了」。









