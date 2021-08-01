唐鳳接受澳媒訪問　分享以數位科技推動開放社會

（中央社記者丘德真雪梨1日專電）行政院政務委員唐鳳接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，分享台灣利用數位科技，作為支持開放社會和透明政府的經驗。





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ABC廣播節目「週日額外」（Sunday Extra）今天播出長達半小時的行政院政務委員唐鳳訪談。節目主持人莫羅（Julian Morrow）在節目一開頭，就稱唐鳳為「台灣的數位部長」（digital minister for Taiwan）；而唐鳳亦在接受訪問時的第一句話，就補充說她也是「保守的無政府主義者」（conservative anarchist ）。





莫羅在節目前段強調，引起國際社會注意的是，正當中國利用數位科技加強政治和社會控制的同時，但台灣卻是利用數位科技增加政府的透明度和負責任程度，以及增加社會的信任度和公民參與；因此，莫羅特地邀請唐鳳受訪並分享台灣經驗。





對此唐鳳指出，利用數位科技作為支持開放社會和透明政府，台灣早有經驗。例如台灣早在25年前就開始有「支持社會參與的社交媒體」（pro-social social media）「批踢踢」（PTT）；有別於其他社交媒體可能會受廣告或股東影響，「批踢踢」卻是一個作為公共論壇的社交平台。





對於「批踢踢」提供公民社會參與的價值，她舉例解釋，2019年12月中國武漢開始出現類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的個案時，就馬上有人透過「批踢踢」分享相關訊息；然後在第二天，台灣政府就開始檢驗自武漢抵達台灣旅客是否有相關症狀。她強調，政府如此重視「批踢踼」上的訊息和相關公開討論，反映出台灣政府對民眾的信任。





訪問過程中莫羅也問及，台灣是如何利用科數位科技，對付中國發動的「網路戰爭」（cyber warfare）；對此唐鳳回應指出，如果民眾有機會認真聆聽來自各方訊息，民眾自然會對假消息免疫的。





唐鳳解釋，數位科技所造就的公開的資訊平台，有助拓寬民眾視野，讓大家有機會聆聽各方說法，進而不容易受到偏頻的訊息所影響。她認為，這就形同是替民眾接種思考疫苗一樣。





訪談中莫羅提到，近年台灣公民參與改變重大政策的標誌性事件之一，是2014年佔領立法院的太陽花學運；對此唐鳳解釋，當初立法院突然通過「海峽兩岸服務貿易協議」，而且推動協議的立委又拒絕逐條審查，故此民眾認為既然立委未能履行職務，於是佔領立法院代替立委履行職務。





唐鳳提到，太陽花學運當時的重點議題之一，就是關於是否該准許中國企業承接台灣4G網路業務的問題。她指出，數年後的今天，很多其他國家也陸續討論是否讓准計中國企業承接當地5G網路業務的問題了。





唐鳳又以「g0v零時政府」的「選前大補帖」資料庫為例，解釋數位科技可以有促進選舉透明度。在立委選舉期間，「g0v零時政府」為了讓選民可以在掌握足夠資訊的情況下投票，故特地推出「選前大補帖」資料庫，當中整理羅列所有立委候選人在立法院、中央選舉委員會、監察院陽光法令、維基百科，或公民監督國會聯盟所提供的公開資料，以及候選人的廣告投放花費，以供選民參考。





唐鳳強調台灣著重民眾自發參與的模式，是支撐台灣民主政治的重要力量；她以對付假消息為例，每當網友發現假訊息並主動通報後，台灣政府會推出附有可愛動物配圖的文字，由網友主動大量分享，能做到不必下架就能戰勝假消息。（編輯：高照芬）1100801



