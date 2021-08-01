台股短線震盪　法人：多頭未變類股料將輪動

（中央社記者潘智義台北1日電）台股上週走勢震盪，在外資賣超、權值股表現不強，電子尚未真正接手主流股，航運熱門股仍左右指數表現。法人認為，短線震盪走勢難免，類股甚至族群輪動格局未變。





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30日台股開高後震盪走低，非電族群出現較大震盪，電子股以IC設計族群表現相對強勢，但當天中午過後賣壓擴大，壓低強勢族群，加權指數收在17247.41點，下跌155.4點，跌幅0.89%，成交值新台幣5359.65億元，加計盤後交易約5456.77億元。





台股上週下跌325.51點，三大法人再度全數站在賣方，外資持續大幅賣超台股達418.63億元，投信法人賣超11.27億元，自營商調節7.62億元，三大法人上週合計賣超437.51億元。





台股7月震盪幅度加劇，雖然指數一度站上萬八大關，但在逢高調節賣壓影響下，7月月線下跌508.05點，跌幅約2.86%。





安聯投信表示，傳產股不同於上半年的強勢表現，7月以來在市場擔心後疫情時代使供需改變，以及擔心短線累積漲幅過大，部分傳產股股價呈現拉回，資金重回電子類股，聚焦在第2季財報表現與明年展望上，在電子股中又以發光二極體（LED）、半導體、印刷電路板（PCB）、工業電腦等表現相對亮眼。





安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，電子股受惠第2季財報優於預期，包括9月新iPhone發表，半導體供需持續失衡、車用題材發酵等都可留意；傳產題材方面，原物料價格走勢，運價仍維持向上趨勢，不過要留意美元走勢與中國政策調控影響。





保德信高成長基金經理人葉獻文指出，7月法人對於台股不買單，由於7月美元表現相對強勢，加上指數來到相對高檔，在高出低進原則下，外資從台股撤出的態勢逐漸鮮明。





葉獻文解釋，上週權值股較無表現，但中小型股因具有下半年解封後的強勢需求題材，由於美股與台股企業財報陸續公布，且進入除權息旺季，預期盤面仍將以類股輪轉為主，指數也將處於高檔震盪。





他說明，近期台股多方攻勢暫時休兵，並未跟隨美股的漲勢，但多頭格局尚未改變，且眼見各國啟動疫苗接種計劃，加速經濟邁向經濟正常化，國際貿易活絡也帶動加速生產與貿易擴張趨勢，持續推升台灣製造業採購經理人指數走揚，呈現連續11個月高速擴張。





日盛上選基金研究團隊表示，7月以來台股獲利賣壓出籠、半導體龍頭法說會不如市場預期、美股震盪以及陸股的修正等因素累積，使得台股7月出現2.86%的跌幅，指數下跌超過500點，但科技股展望樂觀，有利台股短線延續反彈格局。（編輯：楊凱翔）1100801



