你家機上盒合法嗎？NCC「2步驟」教你看　別當盜版受害者

東京奧運期間台灣選手接連傳出佳績，更締造了史上單屆最高獎牌數的里程碑，不少民眾相當振奮，準時守在螢幕前為台灣選手加油，不過近日藝人陳建州、國民黨前主席朱立倫卻被眼尖網友抓包PO文內出現違法的機上盒「安博盒子」，質疑使用非法授權管道觀看賽事。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）也在臉書教導民眾如何分辨非法機上盒，避免民眾成為盜版的受害者。

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針對家中收視奧運用非法授權管道收看，知名藝人、職籃PLG聯盟執行長「黑人」陳建州表示深感抱歉，未來也會記取教訓，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會；朱立倫辦公室則澄清照片中的電視畫面屬於東森電視台，並非安博盒子的訊號；而照片中的安博盒子屬於合法的「純淨版」，在台灣可以合法販售與使用。

對此，國家通訊傳播委員會（NCC）就透過臉書呼籲民眾為台灣隊加油同時，也要避免自己成為盜版的受害者，同時提醒未經NCC型式認證的射頻器材均不得販售，未來也會持續配合經濟部智慧財產局、刑事警察局電信偵查大隊一同打擊侵權機上盒。

▲東京奧運期間民眾想觀看賽事，記得透過合法取得轉播權的管道收看。（圖／取自Photo AC）

那麼我該如何挑選合法機上盒？





NCC透過「射頻審驗小教室」建議可以從軟硬體分為兩部份檢查：首先硬體方面，機上盒屬射頻器材，須通過「NCC型式認證」才能販賣或公開陳列。審驗通過的器材也能確保不損害連接設備、電磁相容及頻率和諧與電氣安全，民眾購買機上盒前可至

「型式認證查詢網頁」

查詢有哪些業者審定或驗證明已遭撤銷或廢止。

▲沒有通過「NCC型式認證」的機上盒無法公開販賣或陳列。（圖／NCC臉書）

而根據「型式認證查詢網頁」上的廢止清冊，安博盒子的審驗證明早在2017年12月就因

「變更器材未依規定重新申請審驗」

而遭廢止，不能於國內合法販售，而台灣販售的「純淨版」則是並未有附帶侵權軟體，於108年8月29日由NCC審驗合格通過，108年11月25日換發審驗標籤，至今未被NCC審驗清單宣告廢止，依我國法律屬合法販售。

第二，軟體方面必須來自合法訊號，由於非法機上盒侵權又沒有保障，根據經濟部智慧財產局著作權法第87條、第93條修正Q&A指出，民眾購買非法機上盒、單純收看影音內容雖不會構成著作權侵害，沒有罪責，但因非法機上盒提供的影音著作內容並不合法（竊取第四台訊源），電信偵查大隊查緝不法機房會有斷訊無法收視風險，建議民眾購買時支持正版廠商，尊重智慧財產權。（編輯：楊智傑）