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你家機上盒合法嗎？NCC「2步驟」教你看　別當盜版受害者

▲東京奧運吸引不少民眾觀看賽事，但藝人陳建州因承認使用非授權管道收看引發外界關注，NCC也發佈聲明呼籲支持正版，避免違法侵權。（圖／取自Pixabay）
▲東京奧運吸引不少民眾觀看賽事，但藝人陳建州因承認使用非授權管道收看引發外界關注，NCC也發佈聲明呼籲支持正版，避免違法侵權。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 19:33:18

東京奧運期間台灣選手接連傳出佳績，更締造了史上單屆最高獎牌數的里程碑，不少民眾相當振奮，準時守在螢幕前為台灣選手加油，不過近日藝人陳建州、國民黨前主席朱立倫卻被眼尖網友抓包PO文內出現違法的機上盒「安博盒子」，質疑使用非法授權管道觀看賽事。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）也在臉書教導民眾如何分辨非法機上盒，避免民眾成為盜版的受害者。

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針對家中收視奧運用非法授權管道收看，知名藝人、職籃PLG聯盟執行長「黑人」陳建州表示深感抱歉，未來也會記取教訓，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會；朱立倫辦公室則澄清照片中的電視畫面屬於東森電視台，並非安博盒子的訊號；而照片中的安博盒子屬於合法的「純淨版」，在台灣可以合法販售與使用。

對此，國家通訊傳播委員會（NCC）就透過臉書呼籲民眾為台灣隊加油同時，也要避免自己成為盜版的受害者，同時提醒未經NCC型式認證的射頻器材均不得販售，未來也會持續配合經濟部智慧財產局、刑事警察局電信偵查大隊一同打擊侵權機上盒。

▲奧運、機上盒、電視、運動、賽事、遙控器（圖／取自Photo
▲東京奧運期間民眾想觀看賽事，記得透過合法取得轉播權的管道收看。（圖／取自Photo AC）
那麼我該如何挑選合法機上盒？

NCC透過「射頻審驗小教室」建議可以從軟硬體分為兩部份檢查：首先硬體方面，機上盒屬射頻器材，須通過「NCC型式認證」才能販賣或公開陳列。審驗通過的器材也能確保不損害連接設備電磁相容及頻率和諧電氣安全，民眾購買機上盒前可至「型式認證查詢網頁」查詢有哪些業者審定或驗證明已遭撤銷或廢止。

▲（圖／NCC臉書）
▲沒有通過「NCC型式認證」的機上盒無法公開販賣或陳列。（圖／NCC臉書）
而根據「型式認證查詢網頁」上的廢止清冊，安博盒子的審驗證明早在2017年12月就因「變更器材未依規定重新申請審驗」而遭廢止，不能於國內合法販售，而台灣販售的「純淨版」則是並未有附帶侵權軟體，於108年8月29日由NCC審驗合格通過，108年11月25日換發審驗標籤，至今未被NCC審驗清單宣告廢止，依我國法律屬合法販售。

第二，軟體方面必須來自合法訊號，由於非法機上盒侵權又沒有保障，根據經濟部智慧財產局著作權法第87條、第93條修正Q&A指出，民眾購買非法機上盒、單純收看影音內容雖不會構成著作權侵害，沒有罪責，但因非法機上盒提供的影音著作內容並不合法（竊取第四台訊源），電信偵查大隊查緝不法機房會有斷訊無法收視風險，建議民眾購買時支持正版廠商，尊重智慧財產權。（編輯：楊智傑）

▲（圖／NCC臉書）
▲非法機上盒提供侵權影音播放，觸犯作權法第87條。（圖／NCC臉書）
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