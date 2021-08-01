酸民嗆可悲！侯怡君臉書開放留言區　與網友互戰

侯怡君手撕民視監製小三，反被蕭大陸前女友張金鳳指控當年橫刀奪愛，蕭大陸對張金鳳祭出8點聲明，以「鼓勵妳去告」稍歇舊愛戰火。侯怡君則換新髮型揮別婚變陰霾，並在臉書開戰酸民，有網友留言「滿可悲的，人生如戲，全靠演技，呵」，被侯怡君嗆辣回應：「那你還來我家看戲？需要腦科醫生嗎？我可以介紹。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-01 19:37:52｜2021-08-01 19:47:05
對張金鳳上節目重提往事，侯怡君始終不隨對方起舞，並在臉書寫下「靜待」，不過有網友上門留言：「為了得到男人不擇手段，傷人又傷己全盤皆輸。」侯怡君反譏對方用熊貓圖當大頭貼：「你沒有臉嗎？我怎麼跟你對話呢？」另外還有網友嗆聲：「裝模作樣，不是很愛私底下打電話給無辜的張小姐嗆聲嗎？發現苗頭不對了吼。」侯怡君回敬：「如果你繼續無的放矢，公然侮辱及毀謗，我會報警。請自重。」
或許不滿網友湧入批評，侯怡君另闢戰區，重新發文：「體諒酸民不酸就無法證明自我存在價值，開放酸民留言區，但用字遣詞請謹慎。請勿涉及人身攻擊、公然毀謗、恐嚇等，因為我會報警處理，切記有本事寫，就要有本事不要刪。」釣出網友寫：「滿可悲的，人生如戲，全靠演技，呵。」侯怡君也反嗆「那你還來我家看戲？需要腦科醫生嗎？我可以介紹。」