COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

酸民嗆可悲！侯怡君臉書開放留言區　與網友互戰

▲侯怡君（左）與蕭大陸修復婚姻裂痕。（圖／民視）
▲侯怡君（左）與蕭大陸修復婚姻裂痕。（圖／民視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-01 19:37:52｜2021-08-01 19:47:05

侯怡君手撕民視監製小三，反被蕭大陸前女友張金鳳指控當年橫刀奪愛，蕭大陸對張金鳳祭出8點聲明，以「鼓勵妳去告」稍歇舊愛戰火。侯怡君則換新髮型揮別婚變陰霾，並在臉書開戰酸民，有網友留言「滿可悲的，人生如戲，全靠演技，呵」，被侯怡君嗆辣回應：「那你還來我家看戲？需要腦科醫生嗎？我可以介紹。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲侯怡君換新髮型甩婚變陰霾。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
▲侯怡君換新髮型甩婚變陰霾。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
對張金鳳上節目重提往事，侯怡君始終不隨對方起舞，並在臉書寫下「靜待」，不過有網友上門留言：「為了得到男人不擇手段，傷人又傷己全盤皆輸。」侯怡君反譏對方用熊貓圖當大頭貼：「你沒有臉嗎？我怎麼跟你對話呢？」另外還有網友嗆聲：「裝模作樣，不是很愛私底下打電話給無辜的張小姐嗆聲嗎？發現苗頭不對了吼。」侯怡君回敬：「如果你繼續無的放矢，公然侮辱及毀謗，我會報警。請自重。」

或許不滿網友湧入批評，侯怡君另闢戰區，重新發文：「體諒酸民不酸就無法證明自我存在價值，開放酸民留言區，但用字遣詞請謹慎。請勿涉及人身攻擊、公然毀謗、恐嚇等，因為我會報警處理，切記有本事寫，就要有本事不要刪。」釣出網友寫：「滿可悲的，人生如戲，全靠演技，呵。」侯怡君也反嗆「那你還來我家看戲？需要腦科醫生嗎？我可以介紹。」

▲侯怡君開闢酸民戰場。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
▲侯怡君開闢酸民戰場。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
▲侯怡君與網友唇槍舌戰。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
▲▼侯怡君與網友脣槍舌戰。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
▲侯怡君與網友唇槍舌戰。（圖／翻攝侯怡君的家臉書）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.1%6.9%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.98%79.02%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.78%36.22%
2021-07-30-2021-08-02
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀