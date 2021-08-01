奧運／李智凱的完美落地！「菜市場凱」完成阿信教練夢想

「菜市場凱」是李智凱在就讀宜蘭公正國小時的外號，媽媽在宜蘭縣的市場賣菜，父親是挖土機司機，從小柔軟度好的他，就可以在菜市場「表演」體操，愛秀的他，也把菜市場當作他的舞台。
苦練體操多年，李智凱身邊一直有阿信教練陪伴，幫助他每次面對受傷、成功、失敗，甚至在奧運殿堂上落馬，還記得2016年里約奧運，當時被看好是體操希望的李智凱，因為傷勢未癒，竟然意外落馬，平常再熟悉不過的動作，看起來是那樣的沈重，這時的李智凱跟阿信教練，心情也跌入谷底。
不過李智凱沒有放棄，之後的2017年台北世大運、2018年雅加達亞運、2019年拿坡里世大運都拿下鞍馬金牌，一舉躍身為「鞍馬王子」，接著更在2019體操世界盃分站連摘2面鞍馬金牌，目標就是要在東京奧運奪金。
阿信教練一直想培養出一位台灣可以在奧運殿堂奪牌的選手，他把在地板項目常用的「湯瑪士迴旋」加到體操的鞍馬項目中，這也成為李智凱的招牌動作，甚至享譽國際，李智凱的動作慢慢受到肯定，甚至最後的倒立下馬動作，更是成為範本。
阿信教練選手生涯曾在1995年中華汽車盃國際體操賽拿下跳馬金牌，也多次征戰國際賽，雖然他在選手生涯最後被迫退役，但是他回到母校培育出李智凱等好手，並堅持住幫助台灣前進奧運的夢想，當李智凱順利奪牌的當下，他也開心跟子弟兵相擁。
就像《完美落地》這首歌寫下的：「每一次練習，我只想朝著我的夢前進」，相信李智凱的表現，讓阿信教練的夢想，也在這屆奧運「完美落地」。