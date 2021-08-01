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奧運／李智凱的完美落地！「菜市場凱」完成阿信教練夢想

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）
▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-01 19:56:17｜2021-08-01 20:10:37

相信有不少人看過《翻滾吧！男孩》或是《翻滾吧！阿信》等電影系列的體操故事，這不是虛構，而是真實的發生在台灣社會的人物寫照。裡面的「阿信」林育信，是台灣體操靈魂人物，他從小培養李智凱，從小訓練到大，讓他從「菜市場凱」，變成家喻戶曉的「鞍馬王子」，甚至在這次東京奧運體操項目鞍馬奪下銀牌，完成台灣運動員的夢想。

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台灣過去從來沒有在奧運體操拿過獎牌，不要說奪牌了，根本要參賽都很困難，因為體操難度很高，加上一直也不是受矚目項目，過去訪問阿信教練，他更是認為體操很難有機會被看見。

「菜市場凱」是李智凱在就讀宜蘭公正國小時的外號，媽媽在宜蘭縣的市場賣菜，父親是挖土機司機，從小柔軟度好的他，就可以在菜市場「表演」體操，愛秀的他，也把菜市場當作他的舞台。

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）
▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）
 

苦練體操多年，李智凱身邊一直有阿信教練陪伴，幫助他每次面對受傷、成功、失敗，甚至在奧運殿堂上落馬，還記得2016年里約奧運，當時被看好是體操希望的李智凱，因為傷勢未癒，竟然意外落馬，平常再熟悉不過的動作，看起來是那樣的沈重，這時的李智凱跟阿信教練，心情也跌入谷底。

不過李智凱沒有放棄，之後的2017年台北世大運、2018年雅加達亞運、2019年拿坡里世大運都拿下鞍馬金牌，一舉躍身為「鞍馬王子」，接著更在2019體操世界盃分站連摘2面鞍馬金牌，目標就是要在東京奧運奪金。

阿信教練一直想培養出一位台灣可以在奧運殿堂奪牌的選手，他把在地板項目常用的「湯瑪士迴旋」加到體操的鞍馬項目中，這也成為李智凱的招牌動作，甚至享譽國際，李智凱的動作慢慢受到肯定，甚至最後的倒立下馬動作，更是成為範本。

阿信教練選手生涯曾在1995年中華汽車盃國際體操賽拿下跳馬金牌，也多次征戰國際賽，雖然他在選手生涯最後被迫退役，但是他回到母校培育出李智凱等好手，並堅持住幫助台灣前進奧運的夢想，當李智凱順利奪牌的當下，他也開心跟子弟兵相擁。

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）
▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）
 

就像《完美落地》這首歌寫下的：「每一次練習，我只想朝著我的夢前進」，相信李智凱的表現，讓阿信教練的夢想，也在這屆奧運「完美落地」。

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