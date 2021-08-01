奧運／李智凱的完美落地！「菜市場凱」完成阿信教練夢想

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▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）

不過李智凱沒有放棄，之後的2017年台北世大運、2018年雅加達亞運、2019年拿坡里世大運都拿下鞍馬金牌，一舉躍身為「鞍馬王子」，接著更在2019體操世界盃分站連摘2面鞍馬金牌，目標就是要在東京奧運奪金。





阿信教練一直想培養出一位台灣可以在奧運殿堂奪牌的選手，他把在地板項目常用的「湯瑪士迴旋」加到體操的鞍馬項目中，這也成為李智凱的招牌動作，甚至享譽國際，李智凱的動作慢慢受到肯定，甚至最後的倒立下馬動作，更是成為範本。





阿信教練選手生涯曾在1995年中華汽車盃國際體操賽拿下跳馬金牌，也多次征戰國際賽，雖然他在選手生涯最後被迫退役，但是他回到母校培育出李智凱等好手，並堅持住幫助台灣前進奧運的夢想，當李智凱順利奪牌的當下，他也開心跟子弟兵相擁。





▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人鞍馬決賽中奪銀。（圖／體育署）

就像《完美落地》這首歌寫下的：「每一次練習，我只想朝著我的夢前進」，相信李智凱的表現，讓阿信教練的夢想，也在這屆奧運「完美落地」。



