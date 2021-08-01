葳格總校長小學部校長上任 領航葳格成為卓越國際學校

迎接9月新學年開學，台中市葳格國際學校今天舉辦總校長與北屯校區小學部校長布達典禮，分別由林坤燦、蕭國倉接任，並在創辦人袁昶平見證下完成印信交接。袁創辦人期許二位學經歷完備、辦學績效一流人才，能帶領葳格國際學校以更穩健步伐開創新頁，成為一流卓越國際學校。





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今天走馬上任的林坤燦校長，於中科實中退休後，由葳格延攬出任葳格國際學校總校長。林坤燦投入教育界40年，教學與行政資歷豐沛。尤其帶領中科實中十年中，升學績效突飛猛進，成為資優學生升學的重要選項。以110學年度高一新生招收的120名學生中，多達66人成績達到一中、女中錄取標準，換句話說，約有55%是以第一志願選讀中科實中。





▲今天走馬上任的林坤燦校長，於中科實中退休後，由葳格延攬出任葳格國際學校總校長。（圖／葳格提供）

林坤燦作育英才40年，曾獲教育界最高榮譽師鐸獎、高中職校長領導卓越獎等殊榮肯定。袁創辦人表示，董事會延攬林坤燦校長擔任葳格國際學校總校長，希望借重他過往在南科、中科實驗中學優異辦學經驗，領航葳格開創新氣象。





林坤燦校長表示，辦學有「三效」，老師有效教學、學生有效學習、行政資源有效運用，過往優異佳績已應證「三效」成果。此外，他也將在葳格既有基礎上，繼續創新求變，走出不一樣的路，打造葳格成為中部一流卓越國際學校。





接任小學部北屯校區校長的蕭國倉，在教育界30餘年，歷任國小教師、組長、主任等職務，民國83年任職國民小學校長，成為臺中縣最年輕國小校長，更曾榮獲臺中市政府校長領導卓越獎，自太平國中校長退休後受聘葳格小學部校長。





▲接任小學部北屯校區的蕭國倉校長，在教育界30餘年，作育英才無數。（圖／葳格提供）

蕭國倉校長表示，從小學部北屯校區成立3年多來，葳小已經締造私立中學入學評量錄取率達100％、SCRATCH競賽進軍全國賽、在劍橋英檢、多益上更是成績優異，顯示葳格教學成效斐然，未來更將帶領葳格教育夥伴，激發孩子自主學習天賦與潛力，厚植學生競爭力。





今天舉辦的布達典禮，前教育部長吳清基、暨南大學校長武東星、中科管理局許正宗、施文芳兩位副局長、朝陽科大 鄭道明校長、國教署黃新發前副署長及數十位大學教授及高國中小校長、會長，到場觀禮祝賀。



