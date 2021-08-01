奧運／激戰3局惜敗！戴資穎奪銀　仍創羽球女單最佳成績

東京奧運羽球女單金牌戰今(1)日進行，我國世界球后戴資穎對上中國大陸名將陳雨菲，雙方此役都打出了各自最好的水平，展現給觀眾一場頂尖對決，最終比數18:21、21:19、18:21，戴資穎激戰3局惜敗，拿下一枚銀牌。

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戴資穎過去對戰紀錄以15勝3敗佔優，不過雙方最近幾次交手打得都相當激烈，也都各有勝負，實力上已經沒有太大差距。因此賽前外界認為這將會是一場很激烈的比賽。

昨天李洋和王齊麟在金牌戰扳倒了中國大陸「雙塔」李俊慧/劉雨辰，拿下中華奧運代表隊史上第一面羽球的首金，今晚就看戴資穎能否再接再厲，連兩天為國家贏得金牌。

延續上一場的氣勢，戴資穎開賽取得5:3的領先，技術暫停時以11:10微幅領先；但在那之後陳雨菲的防守反擊打得非常出色，也先逼出了2個局點，小戴殺球失誤，對手21:18先下一城。

次局戴資穎又是一個5:3的開局，但之後受制於對手的防守，她必須打得更開，也發生了許多失誤，技術暫停以8:11 落後；不過之後小戴加強進攻質量，追成14:14平手，兩人後續比分緊咬。一次神回球讓戴資穎取得2個局點，她在第2個拿下，21:19扳平戰局。

決勝局雙方毫無保留，不過陳雨菲還是表現更加穩定一些，打出一波10:3的攻勢，技術暫停時以11:6領先；小戴短暫休息後狀態有所回升，一度追到只落後1分，但後續她又是連續失誤丟分，讓陳雨菲取得19:15領先，小戴追回2分，但陳雨菲漂亮小球得分、要到3個金牌點，最終在第2個拿下，以21:18拿下比賽。

至於女單銅牌戰，印度里約奧運女單銀牌得主辛度，面對大陸好手何冰嬌，最終是以21:13、21:15拿下比賽，也奪下這屆賽會的銅牌。