奧運／全民同慶戴資穎奪銀　露天拍賣狂撒限量折扣碼

台灣本土第一大拍賣平台露天拍賣在這次東奧，天天為中華隊集氣，並宣布只要中華隊奪牌，當天晚上10點-11點，露天拍賣狂豪撒《奧運奪牌折扣碼》，包含金牌折扣碼滿$2,000折$600、銀牌折扣碼滿$1,000折$200、銅牌折扣碼滿$61折$60，希望民眾一起支持台灣選手，場場勇奪獎牌！
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-01 22:12:44
露天拍賣總經理曾薰儀表示：「平台的力量，就是大家有共同的信念一起努力。露天集結平台上所有的賣家，不分大小，一起集氣為中華隊加油，中華隊有了好成績，賣家也衝刺出好業績。」目前至今開賽一周中華隊天天為國人帶來驚喜，目前已獲得10面獎牌，也創下中華隊奧運史上最高獎牌數，露天粉絲團時刻關注賽事，歡慶羽球男雙李洋與王齊麟奪金、高球好手潘政琮銅牌、鞍馬王子李智凱奪銀以及羽球天后戴資穎奪銀牌，至今豪灑超過千萬折扣碼，露天拍賣七月營收大漲，露天買賣家齊為中華隊加油打氣！
露天拍賣本次奧運特別邀請職棒啦啦隊隊長廖小安，成為露天的親善大使，廖小安也開心表示：「本屆東奧的中華隊超級優秀，奪得許多奧運獎牌，這次也非常很榮幸能與露天拍賣一起支持中華健兒，和大家一同加油喝采，分享喜悅！」今晚十點至十一點，露天拍賣將會狂灑兩種折扣碼，狂撒滿$1,000折$200以及滿$61折$60，數量有限要搶要快！
另外，在奧運期間，露天拍賣推出一系列互動活動，除了台灣健兒奪牌就豪撒折扣碼，猜猜小戴奪什麼牌抽奧運限量口罩外，更邀請大家一起來猜猜本屆奧運會能奪得多少面獎牌，而奧運結束後，露天拍賣將邀請親善大使廖小安為幸運得主抽獎，現在就開始幫台灣選手加油吧！