食藥署：多批高端疫苗展開檢驗封緘　須耗時30天

（中央社記者張茗喧台北1日電）食藥署今天證實，已有數批高端的COVID-19疫苗展開檢驗封緘，但總數還不到百萬劑，由於高端疫苗屬於蛋白質疫苗，須以動物試驗確認抗體效價，至少得耗時30天才能確認是否放行。





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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗吃緊，外傳高端疫苗8月可望供貨100萬劑，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，目前高端疫苗產量相對小，等供貨穩定後才會開始施打，時程還未定。





除了開打時程，高端疫苗檢驗也相當耗時。衛福部食藥署長吳秀梅今天接受媒體訪問時表示，高端已提交部分疫苗進行封緘檢驗，檢驗流程需時30天。





食藥署研究檢驗組長王德原晚間接受中央社記者訪問時表示，近日確實陸續接獲高端送驗的COVID-19疫苗，雖不便透露確切數字，但整體疫苗數不超過百萬劑，隨疫苗逐批送驗，食藥署就逐批進行檢驗封緘。





王德原也解釋，高端疫苗檢驗封緘之所以得耗時近1個月，主要因它是蛋白質疫苗，和先前國內使用的腺病毒載體、mRNA疫苗檢驗項目不同，尤其效價試驗項目上須以動物試驗進行，單是這個項目就得等上21天，才能確認疫苗是否產生足夠保護力。（編輯：管中維）1100801



