奧運／羽球華山之巔的頂尖對決　戴資穎這一場已傾其所有

我國世界球后戴資穎今(1)日在激戰3局後，以1:2不敵中國大陸好手陳雨菲，無緣拿下奧運金牌。但對於熱愛羽球的人來說，這一場比賽真的可說是頂尖對決，兩人在技戰術上的發揮都已經來到目前女子羽壇的最佳水平，絕對是可以流傳後世的一場經典比賽。

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就如同日前諶龍對戰周天成的比賽內容一樣，大陸過去幾屆大賽拉吊打法都是他們的核心，這一次場館一處的場地特別不好控球，也讓他們在準備比賽時有明顯的兩個不同的方案。

在此役首局逆風的半場陳雨菲用控球拉吊，耐心的製造小戴失誤，不主動進行進攻；第二個半場順風，比較難以抓落點，於是她改用變速下壓的打法，少推平球、不讓小戴有變速機會，不得不說執行的近乎完美。

其實戴資穎這一場的發揮已經無可挑剔，在陳雨菲整場非受迫性失誤少得驚人的情況下，小戴大部分時候都要靠著致勝球來得分而且被逼得打得更深、更偏、質量更好，但在這樣的壓力下，她第2局仍能連續的利用空間調動對手，逆轉拿下，證明她這一次在大賽上的心態成長確實進步許多。

今天這場比賽有些運氣，不過整體來說節奏一直被陳雨菲抓在手中，這種拉吊突擊的方式持續了整場，面對這種打法有2種的應對方式，第一是攻得更猛，破壞對方以穩求勝的企圖，第二是跑得比對方更勤、更穩定，用同樣的方式、表現的更勝過對手，小戴今天選擇的是前者。

但陳雨菲在這一年內實在進步太多，不但在這樣大量的跑動下還能維持體能，回球質量也相當高，總是能把自己的重心留在場中間，並且起出有弧度的回球，讓戴資穎在攻勢上無法連貫。小戴這一場不斷的把對手逼到高壓狀態下，但前者還是能保持穩定、準確執行戰術，實在是輸得心服口服。

當今單人球類運動，由於運動員身體素質的加強，進攻球員越來越難取得優勢，因此無論是網球還是羽球，主流都是防守反擊；陳雨菲不同於奧原希望、山口茜這些球員採用純粹拉吊，她也會適時變速攻擊，也讓對手更難以捉摸她在後場的攻擊。戴資穎一如既往的使用「走鋼絲」式的打法，賞心悅目、高風險也高報酬，選擇了很不穩定、但最具有觀賞性的方式去贏球，這也是我們必須要珍惜她的原因，世界羽壇以後恐怕也很難再出一個戴球后了。

雖然這是一場奧運金牌戰，小戴也錯失了又一次在大賽奪冠的機會，但比賽遠遠不是只有結果，打出這場賽事兩位選手都該給予鼓勵，多年後或許很多人還會在談起這一場球，並且對兩人的高超技藝給予讚嘆。