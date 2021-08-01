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奧運／東奧「銀恨」留遺憾　戴資穎是否再拚3年值得關注

▲2020東京奧運羽球女單金牌賽，我國世界球后戴資穎激戰3局惜敗，拿下一枚銀牌。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運羽球女單金牌賽，我國世界球后戴資穎激戰3局惜敗，拿下一枚銀牌。（圖／美聯社）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-01 22:43:01｜2021-08-01 22:55:50

東京奧運羽球女單金牌戰，我國世界球后戴資穎最終以1:2不敵大陸名將陳雨菲，屈居銀牌。外界也好奇她的下一步的動向，是會選擇繼續拚戰，還是在年後封拍。

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這一屆奧運小戴已經克服心魔，打破自己的「大賽魔咒」，四強賽更是復仇了老對手辛度(Pusarla Venkata Sindhu)，而從2017年開始幾乎就是女單最頂級選手代名詞的她，也無須再證明什麼。

之前在接受世界羽聯採訪時，戴資穎曾透露在2021年賽季結束後，將會決定是否就此退役。不過今天輸球，留下了一個遺憾，是否會再拚3年，挑戰巴黎奧運，將要打上一個問號。

今天小戴27歲，下一屆奧運是在3年後，屆時她將會是30歲，這個年齡仍然還有機會繼續征戰，不過屆時狀態保持的如何都很難說。不過我們也可期待這次失利帶給她滿滿動力，讓她選擇以更強大的狀態回歸。

雖然還不確定，但對於球迷來說，戴資穎若在今年退役似乎有點早，不過如果這是她的最終決定，也只能尊重。若真是如此，那對於台灣羽球界來說，也將是一個時代的節點。下一個能接棒她的台灣女子球員身在何處，還需要所有關心此事的人來一起努力找尋。

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