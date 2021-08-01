戴資穎「銀」了　陳其邁讚最棒英雄、戴爸打99分

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陳其邁也說，常看小戴的IG，她有時候會幫壽山動物園的動物按愛心、留言，有時候則會分享自己的心情故事，今年1月25日，她放了手臂上的刺青，是戴爸「相信自己」的筆跡及生肖，這是戴爸小時候最常對她說的話，也是她低潮時常想起的一句話，一直很反對她刺青的戴爸，聽到這個刺青可以帶給她力量，成功被說服，戴爸還問：「如果有人問我這個刺青，可以說那個字是我寫的嗎？」，「這四個字，都已經刺在手上了，怎麼還會動搖了信念？」小戴在文末這麼說。
陳其邁認為，「相信自己」從小時候跟著爸媽在鹽埕活動中心和叔叔、阿姨們打羽球開始，認真、努力朝目標前進的小戴，感動了好多人，也為台灣羽球寫下精采的一頁，我們也會為相信自己的小戴，繼續加油，「最棒的小戴！歡迎回家，我們在高雄等你！」。
世界球后戴資穎與中國一姐陳雨菲兩人生涯對戰計交手18次，雖然小戴取得15勝優勢，但近期4次對戰紀錄，陳雨菲擁有3勝1敗的優勢，金牌戰開打，人在高雄替小戴加油的戴爸，親友團觀賽現場氣氛異常安靜、緊張萬分，戴爸不發一語全神專注觀看賽事，雙方一來一往互有領先，纏鬥3局後，最後仍不敵陳雨菲獲得奧運羽球女子單打銀牌；戴爸認為，雙方表現在分寸之間，運氣與表現都是比賽的一部分，對於比賽成果戴爸平常心面對，並給小戴的表現打99分，戴爸也說，球賽就是如此的精采，無論輸贏都是精采好球。