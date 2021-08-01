COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

戴資穎「銀」了　陳其邁讚最棒英雄、戴爸打99分

▲世界球后戴資穎最終拿下2020東京奧運羽球女子單打銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球后戴資穎最終拿下2020東京奧運羽球女子單打銀牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-01 22:57:49｜2021-08-01 23:20:20

2020東京奧運羽球女子單打金牌戰，世界球后戴資穎對上世界排名第2的中國選手陳雨菲，歷經3局纏鬥，戴資穎最終拿下奧運羽球女子單打銀牌，高雄市長陳其邁發文表示，「在我們心裡，小戴永遠是我們最棒的英雄」、「歡迎回家，我們在高雄等你」，戴爸則替女兒打了99分的好成績，無論輸贏都是精采好球

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁說，「腿兒～再撐一場」小戴今早在IG限時動態這麼寫著，曾和小戴交手18次的陳雨菲，是東奧第一種子、世界排名第二，加上帶傷征戰，對小戴而言這一戰是場硬仗，也讓大家看得心跳加速，但小戴不輕易放棄，雖然第一局落後，第二局仍扳回一城，一步步拉近比數。賽況數度膠著，到第三局仍然打得難分難捨，追求打好每一球的拚勁及鬥志令人感動，也鼓舞每一個人。

▲戴資穎曾擔任高雄市的觀光大使，右為高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲戴資穎曾擔任高雄市的觀光大使，右為高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
陳其邁也說，常看小戴的IG，她有時候會幫壽山動物園的動物按愛心、留言，有時候則會分享自己的心情故事，今年1月25日，她放了手臂上的刺青，是戴爸「相信自己」的筆跡及生肖，這是戴爸小時候最常對她說的話，也是她低潮時常想起的一句話，一直很反對她刺青的戴爸，聽到這個刺青可以帶給她力量，成功被說服，戴爸還問：「如果有人問我這個刺青，可以說那個字是我寫的嗎？」，「這四個字，都已經刺在手上了，怎麼還會動搖了信念？」小戴在文末這麼說。

陳其邁認為，「相信自己」從小時候跟著爸媽在鹽埕活動中心和叔叔、阿姨們打羽球開始，認真、努力朝目標前進的小戴，感動了好多人，也為台灣羽球寫下精采的一頁，我們也會為相信自己的小戴，繼續加油，「最棒的小戴！歡迎回家，我們在高雄等你！」。

▲戴爸和親友團在高雄替小戴加油。（圖／高雄市運發局提供）
▲戴爸和親友團在高雄替小戴加油。（圖／高雄市運發局提供）
世界球后戴資穎與中國一姐陳雨菲兩人生涯對戰計交手18次，雖然小戴取得15勝優勢，但近期4次對戰紀錄，陳雨菲擁有3勝1敗的優勢，金牌戰開打，人在高雄替小戴加油的戴爸，親友團觀賽現場氣氛異常安靜、緊張萬分，戴爸不發一語全神專注觀看賽事，雙方一來一往互有領先，纏鬥3局後，最後仍不敵陳雨菲獲得奧運羽球女子單打銀牌；戴爸認為，雙方表現在分寸之間，運氣與表現都是比賽的一部分，對於比賽成果戴爸平常心面對，並給小戴的表現打99分，戴爸也說，球賽就是如此的精采，無論輸贏都是精采好球。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.16%6.84%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.23%79.77%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.31%35.69%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀