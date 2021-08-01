戴資穎「銀」了　陳其邁讚最棒英雄、戴爸打99分

，無論輸贏都是精采好球

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▲戴資穎曾擔任高雄市的觀光大使，右為高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲戴爸和親友團在高雄替小戴加油。（圖／高雄市運發局提供）

世界球后戴資穎與中國一姐陳雨菲兩人生涯對戰計交手18次，

15勝優勢，但近期4次對戰紀錄，

3勝1敗的優勢，金牌戰開打，人在高雄替小戴加油的戴爸，親友團觀賽現場氣氛異常安靜、緊張萬分，

3局後，