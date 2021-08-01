全台灣都在看！戴資穎奪銀創紀錄 蔡英文：我們永遠挺妳
我國世界球后戴資穎今（1）日進行東京奧運羽球女單金牌戰，對上中國大陸名將陳雨菲，雙方激戰3局，最終戴資穎可惜以比數18:21、21:19、18:21落敗，但仍奪下一面銀牌，創下我國羽球女單最佳成績。對此，蔡英文總統晚間也在臉書發文感謝小戴，打氣喊話「我們永遠挺妳！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 23:15:25｜2021-08-01 23:59:04
蔡英文今（1）日晚間於臉書上發文，表示「謝謝小戴，在我們心中，妳是最棒的！今天晚上，所有能打開電視、能連上網路的台灣人，幾乎都陪著小戴拚戰。這一面奧運銀牌，已經創下了台灣羽球女單史上最佳成績。」
蔡英文強調，「這些年來，小戴靠著頂尖的球技和意志力，不斷推進台灣羽球的紀錄。在每一次揮拍中，我們都可以感受到小戴的韌性。」最後也向小戴喊話「我們永遠挺妳！」
貼文一出，也讓許多網友感動表示，「台灣的驕傲！小戴很棒」、「小戴是我們台灣的驕傲！堅持到最後一刻的妳是最棒的，大家心中永遠的第一名」、「小戴打出漂亮一仗，永遠支持台灣小戴」、「辛苦小戴了，一路上闖到金牌戰非常不簡單，謝謝妳的努力，我們都為妳感到驕傲。」、「帶傷奮戰、堅持到最後！這運動家精神令人敬佩！且將比數拉這麼近！實力堅強啊」。（編輯：陳雅雲）