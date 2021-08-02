秦剛赴任　分析：緩和中美局勢　大使作用有限

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這位專家強調，中美關係惡化程度太深，且短期內難見修復可能。
秦剛任職中國外交系統30多年，期間兩度擔任外交部發言人，並三度派駐英國；擔任外交副部長期間，分管歐洲事務、新聞、禮賓。
香港星島日報稍早前在報導中介紹秦剛表示，55歲的秦剛將成為中國首位缺乏大使經歷、缺乏美國經驗的駐美大使。
對於秦剛缺乏對美國外交經驗而成駐美大使一事，中國人民大學外交學系教授王義桅對明報表示，對美工作是目前中國外交工作全局的重點，駐美大使人選要兼顧國內政治和國際局勢等變化，綜合考量。
王義桅說，秦剛在外交部禮賓司任職時曾多次陪同中國國家主席習近平出訪，被視為與習近平最親近的外交人員之一，比較能把握、理解習近平的外交精神和指示。
王義桅還指出，駐美大使不僅要積極與美國各界接觸、改善關係，也要能講好中國故事、理念、態度，因中美已進入「敘事之爭」，而秦剛「溝通能力很好」，又具備「敢於鬥爭、善於鬥爭」的能力。
據中國駐美大使館官網，秦剛於當地時間28日晚間抵達美國首都華盛頓哥倫比亞特區後，即向中美媒體發表講話表示，「我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1100730