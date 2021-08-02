NOＷ早報／戴資穎奪銀！激戰3局惜敗　她仍創「一成就」

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▲戴資穎在金牌戰激戰3局後可惜落敗。（圖／體育署提供）

▲東京奧運高爾夫項目，「台灣高球一哥」潘政琮拿下銅牌。（圖／美聯社）

台灣羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟31日奪下東奧賽事金牌，以「麟洋配」直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，「聖筊」組合從首戰落敗後一路力勝強敵，最後拿下台灣首面羽球金牌的歷程，除了振奮國人外，李洋／王齊麟兩人反應也大不相同，李洋罕見熬夜破例吃「家鄉味」等天亮，王齊麟則在睡飽後一早IG吐露心聲直呼「應該不是夢吧！」。

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）