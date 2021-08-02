NOＷ早報／戴資穎奪銀！激戰3局惜敗　她仍創「一成就」

我是廣告 請繼續往下閱讀
延續上一場的氣勢，戴資穎開賽取得5:3的領先，技術暫停時以11:10微幅領先；但在那之後陳雨菲的防守反擊打得非常出色，也先逼出了2個局點，小戴殺球失誤，對手21:18先下一城。
次局戴資穎又是一個5:3的開局，但之後受制於對手的防守，她必須打得更開，也發生了許多失誤，技術暫停以8:11 落後；不過之後小戴加強進攻質量，追成14:14平手，兩人後續比分緊咬。一次神回球讓戴資穎取得2個局點，她在第2個拿下，21:19扳平戰局。
決勝局雙方毫無保留，不過陳雨菲還是表現更加穩定一些，打出一波10:3的攻勢，技術暫停時以11:6領先；小戴短暫休息後狀態有所回升，一度追到只落後1分，但後續她又是連續失誤丟分，讓陳雨菲取得19:15領先，小戴追回2分，但陳雨菲漂亮小球得分、要到3個金牌點，最終在第2個拿下，以21:18拿下比賽。
奧運／潘政琮高球加賽殺出奪銅 球迷狂讚「護國神坑」
東京奧運高爾夫項目，「台灣高球一哥」潘政琮在這次表現倒吃甘蔗，，他在最後一輪賽事獵下老鷹，還有還有6次小鳥，飆出63桿，並列第三，形成加賽。他在加賽第四洞才擊敗森川Collin，拿下銅牌，不過比賽刺激，他在加賽跟森川最後一洞遇到沙坑，也有球迷開心讚說這是「護國神坑」。
奧運奪金太興奮！李洋破例熬夜 王齊麟笑稱「不是夢吧」
台灣羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟31日奪下東奧賽事金牌，以「麟洋配」直落二擊敗中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰，「聖筊」組合從首戰落敗後一路力勝強敵，最後拿下台灣首面羽球金牌的歷程，除了振奮國人外，李洋／王齊麟兩人反應也大不相同，李洋罕見熬夜破例吃「家鄉味」等天亮，王齊麟則在睡飽後一早IG吐露心聲直呼「應該不是夢吧！」。
今日天氣／各地高溫炎熱 西南風強留意大雨豪雨
今（2）日隨著西南風影響最大的區域南移至巴士海峽，降雨有些緩和，但台灣仍在較強的西南風及低壓帶影響下，天氣依舊不穩定，易有短延時強降雨；中南部地區仍有局部大雨或豪雨的機率，南台灣還是陣雨和雷雨，降雨時間還是偏多，中部地區則稍緩些，有短暫陣雨或雷雨，空檔較昨日多，其餘地區水氣仍多，但短暫陣雨與雷雨的分布較局部，搭配午後雷陣雨的發展，北部及其餘山區也可能出現局部大雨或豪雨現象，各地高溫在29至33度間，沒下雨時較為悶熱。
Delta病毒株傳播如水痘？張上淳：邊境嚴守很重要
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，尤其Delta變種病毒近日在各國不斷掀起新一波疫情，美國CDC指出，Delta傳播速度就像水痘一樣，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨（1）日回應，美國確實有分析一些群聚傳播，發現解封後又有造成一些流行現象，讓很多專家擔心，且透過傳播速率、模式等分析，認為跟水痘並駕齊驅。
獨／朱立倫最快本周宣布參選國民黨主席 競選宣言曝光
國民黨主席將於9月25日改選，目前呼聲最高的前黨主席朱立倫經歷一個月的地方派系拜會後，最快本周就會宣布參選。朱立倫在競選宣言中，將提及以領導力緊密結合黨員、社會民意，重建兩岸溝通，加深國民黨與美、日的互信關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。