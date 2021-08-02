Delta太毒擴及中國多省市　鍾南山：特別關注張家界疫情

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據南京市衞健委1日在記者會上透露，截至7月31日24時為止，該市第3輪大規模核酸檢測已抓出49例確診，而南京市已經報告的204例確診中，有15人是經由社區篩查發現，顯示社區防控風險不容忽視，有約9成的病例集中在江寧區、溧水區2區。
鍾南山已過週末針對此波疫情提出看法，認為南京疫情以祿口國際機場附近社區為主，感染人群職業較為集中，南京市政府的防疫措施也還算及時，疫情整體可控；但他非常關注的是湖南省張家界的疫情，日前傳出有多名跨省感染者曾與其他2千多名觀眾，一起觀看了當地「魅力湘西」的劇場演出。
有鑑於本波起始於南京的疫情，流行的是傳播力較強的Delta毒株，加上「魅力湘西」屬於封閉的演出環境，鍾南山認為，有必要更新對密切接觸者的概念，「與確診病例在同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天在一起等情況的人，都算是密切接觸者」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。