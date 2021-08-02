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Delta太毒擴及中國多省市　鍾南山：特別關注張家界疫情

▲中國知名抗疫專家鍾南山，針對本次由南京爆發的Delta變種毒株疫情表示，他本人較為擔心的是湖南省張家界的疫況。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲中國知名抗疫專家鍾南山，針對本次由南京爆發的Delta變種毒株疫情表示，他本人較為擔心的是湖南省張家界的疫況。資料照。（圖／翻攝自新華社）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-02 06:36:39

由南京祿口國際機場引爆的新冠Delta變種病毒疫情，迄今尚無退燒跡象，並已蔓延至20多座城市、逾12個省份，就連剛遭受歷史性洪災的河南省鄭州市也未能倖免，不得不展開全民核酸檢測、關閉部分醫院、暫停部分地區疫苗接種服務。中國工程院院士鍾南山日前也公開表示，南京疫情整體仍算可控，但他更為關注、憂心的是湖南省張家界的疫情。

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綜合陸媒報導，中國國家衞健委1日通報，前一天新增75例新冠確診，其中53宗為本土病例，最多的仍集中在南京市所在的江蘇省，其餘則包含河南12例，湖南4例，雲南3例，福建、山東、湖北和寧夏各1例；另新增37名無症狀感染者，其中25人為本土感染。

根據南京市衞健委1日在記者會上透露，截至7月31日24時為止，該市第3輪大規模核酸檢測已抓出49例確診，而南京市已經報告的204例確診中，有15人是經由社區篩查發現，顯示社區防控風險不容忽視，有約9成的病例集中在江寧區、溧水區2區。

鍾南山已過週末針對此波疫情提出看法，認為南京疫情以祿口國際機場附近社區為主，感染人群職業較為集中，南京市政府的防疫措施也還算及時，疫情整體可控；但他非常關注的是湖南省張家界的疫情，日前傳出有多名跨省感染者曾與其他2千多名觀眾，一起觀看了當地「魅力湘西」的劇場演出。

有鑑於本波起始於南京的疫情，流行的是傳播力較強的Delta毒株，加上「魅力湘西」屬於封閉的演出環境，鍾南山認為，有必要更新對密切接觸者的概念，「與確診病例在同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天在一起等情況的人，都算是密切接觸者」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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