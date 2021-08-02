戴資穎賽後自評東奧！「一句話」讓網友全讚翻：很有風度

我國「世界球后」戴資穎昨（1）日出戰東京奧運羽球女單金牌戰，對上中國大陸名將陳雨菲，雙方激戰3局，最終戴資穎以比數18:21、21:19、18:21惜敗，但仍奪下一面銀牌，創下我國羽球女單最佳成績。而戴資穎賽後也接受訪問自評昨晚表現，她表示，自己的表現還算不錯，但對方發揮得更好，同時更直說「一句話」，讓PTT網友聽後全都讚翻，紛紛直誇「很有風度」。

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戴資穎在奪下銀牌後接受媒體訪問，她表示，自己在最後一天的表現其實也算蠻不錯的，而對手陳雨菲則發揮得更好，她認為「自己在第三局其實有比較多的失誤，覺得這有點可惜」，同時坦言「當然就是已經打到這邊還是希望可以贏，那就是輸了，整體是覺得蠻不錯的」，她也不忘稱讚，日本在處理各方面都蠻細心仔細的。此外，戴資穎也提到，這幾天的東奧賽事感覺蠻多人關注的，她直言「

希望就算沒有奧運會，大家也都可以支持所有的體育選手。

」

而此話一出，有網友立刻在PTT八卦板發文寫道，「看得出來小戴是享受比賽的選手，賽後訪問也是笑笑的回顧這幾天的表現，同時肯定對手的發揮，也希望大家能繼續關注台灣體壇，不愧是世界球后，心態令人感到舒服。」他並詢問大家「小戴賽後訪問是不是很有風度？」

對此，網友紛紛直呼「是，還有辛度也是」、「是，超棒！」「球后的高度氣度真的不一樣」、「溫暖的人」、「小戴很棒！」「小戴你超棒，永遠支持你」。（編輯：許苡晴）