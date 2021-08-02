「檢討戴資穎」網氣炸！她刪文道歉：做了自以為是的評論

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胡采蘋懊悔地PO文解釋「很抱歉，輸掉羽球女單冠軍賽之後，我很傷心難過沮喪，一邊落淚一邊做了自以為是的評論」。她知道刪文一樣會被截圖，但強調「我願意誠心道歉，也接受大家的批評。再怎麼難過生氣，選手們都是我們的心頭肉，她們用生命在奮戰，用盡一切的拚勁，輸了一定比我們更傷心」。
胡采蘋也說「今天想贏球的心情比過去所有場次都更強烈，因為昨天的金牌讓人非常渴望今天能手氣連續，真的非常想贏」，並稱「這次奧運我最期待的選手之一就是小戴，我場場追她的直播，因為她打球的靈氣簡直是讓人大笑，太聰明了，跟她對打的很多人都被耍得團團轉，並不是殺氣騰騰逼死對方那種，而是神來之筆，一眾看客拍手叫好，你會真心變成這個選手忠實粉絲，每天在家叫戴資穎戴資穎得第一的那種」。
胡采蘋坦言輸球讓她非常沮喪，實際上打到最後一場，每一場都是非常艱難的比賽。她說「很抱歉我求勝的心意太強，因此對比賽說了氣話，但想想自己的心理能力其實更不行，比賽看到一半經常手腳發軟，不敢看電視，想要去看心臟科。如果我是選手，可能根本走不到場上吧，我哪有什麼資格自以為是評論選手呢？」
胡采蘋最後不忘稱讚其他選手們「小戴，李智凱，小天，麟洋，莊智淵，林昀儒，郭婞淳，射箭男團，桌球女團，台灣選手真的表現的太好了，我真的應該滿足了」，文末再次道歉「很抱歉今天晚上做了自以為是的評論，如果這麼愚蠢的言論被批評，也是我自己應該虛心承受的。因為沒有什麼比對台灣選手的感謝更重要的了」。（編輯：賴詠璿）