奧運／蘇炳添正衝破障礙　亞洲選手也有能力挑戰短跑冠軍

在3小時內的2場100公尺比賽，都衝進了10秒，中國大陸名將蘇炳添

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在蘇炳添

100公尺準決賽跑出9秒83的破亞洲紀錄時，南韓選手禹相赫也在跳高項目上拿出了驚人的巔峰表現，他跳出了2公尺35的全國紀錄，在這屆賽會排名第4，證明自己也有奪牌的能力。

長久以來，東亞選手在田徑項目上比較弱勢一些，雖然一些投擲、長跑項目偶而能摘下獎牌，但在短跑、跳高、跨欄這些很注重天生爆發力的項目，總是很難和歐美選手競爭，劉翔奪金的案例終究只是少數。

然而今天蘇炳添

100公尺項目，在準決賽跑出所有選手第一的成績，2小時多後又再次衝進10秒，真的非常了不起。

賽後蘇炳添

2小時多的時間體能確實還沒恢復，「但是我給自己的目標就是都跑進10秒。」他也確實做到了。

「這一刻，我等了一輩子。蘇炳添賽後也期許其他後輩能超越這項紀錄，並謙遜的表示在同樣的年紀時，自己還不如許多年輕選手跑得快。

這一次100公尺我國選手楊俊瀚也有登場，他跑出10秒21已經是個人賽季最佳，不過未能打破自己保持的全國紀錄10秒11，自己也略有遺憾，也希望能從這次東奧比賽中吸取一些經驗。

蘇炳添和楊俊瀚彼此也相識，前者在亞運時曾表示自己看好這位台灣選手也能力破10秒，也期待「台灣最速男」未來也能在國際賽場上達成破10夢想。