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奧運／蘇炳添正衝破障礙　亞洲選手也有能力挑戰短跑冠軍

▲中國大陸名將蘇炳添跑出9秒83的亞洲紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸名將蘇炳添跑出9秒83的亞洲紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-02 08:18:10

在3小時內的2場100公尺比賽，都衝進了10秒，中國大陸名將蘇炳添正在創造新歷史，證明黑頭髮、黃眼睛的人種也有能力挑戰人類賽跑極限。雖然最終未能奪牌，但這象徵的卻是亞洲頂級選手也有能力和歐美好手一同在奧運賽場上較勁的能力。

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在蘇炳添100公尺準決賽跑出9秒83的破亞洲紀錄時，南韓選手禹相赫也在跳高項目上拿出了驚人的巔峰表現，他跳出了2公尺35的全國紀錄，在這屆賽會排名第4，證明自己也有奪牌的能力。

長久以來，東亞選手在田徑項目上比較弱勢一些，雖然一些投擲、長跑項目偶而能摘下獎牌，但在短跑、跳高、跨欄這些很注重天生爆發力的項目，總是很難和歐美選手競爭，劉翔奪金的案例終究只是少數。

然而今天蘇炳添和禹相赫的表現，真的正在打破這個限制，尤其前者直接挑戰的是號稱「奧運皇冠上的明珠」的100公尺項目，在準決賽跑出所有選手第一的成績，2小時多後又再次衝進10秒，真的非常了不起。

賽後蘇炳添表示自己準決賽看到同組的選手，就知道必須跑出最佳成績才可能出線，他認為只休息2小時多的時間體能確實還沒恢復，「但是我給自己的目標就是都跑進10秒。」他也確實做到了。

「這一刻，我等了一輩子。蘇炳添賽後也期許其他後輩能超越這項紀錄，並謙遜的表示在同樣的年紀時，自己還不如許多年輕選手跑得快。

這一次100公尺我國選手楊俊瀚也有登場，他跑出10秒21已經是個人賽季最佳，不過未能打破自己保持的全國紀錄10秒11，自己也略有遺憾，也希望能從這次東奧比賽中吸取一些經驗。

蘇炳添和楊俊瀚彼此也相識，前者在亞運時曾表示自己看好這位台灣選手也能力破10秒，也期待「台灣最速男」未來也能在國際賽場上達成破10夢想。

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