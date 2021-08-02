朱立倫10點於臉書宣布參選黨主席 明開記者會公布政見
國民黨主席將於9月25日改選，目前呼聲最高的前黨主席朱立倫經歷一個月的地方派系拜會後，將於今（2）日上午10點在臉書正式宣布參選黨主席，並於明日召開記者會，公布參選理念。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-02 09:10:45｜2021-08-02 09:14:02
朱立倫將於競選宣言中針對2022、2024兩場大選提出期許，將提及以領導力緊密結合黨員、社會民意，重建兩岸溝通，加深國民黨與美、日的互信關係。
朱立倫的競選宣言中多著墨於如何提升黨員團結與戰力，以超群領導力贏回民心、重返榮耀。開頭點出蔡英文政府專斷霸道、失信於民，人民轉而期待野黨加強監督力道。
該宣言也指出，堂堂一百年大黨應扮演好對國家有利的角色，反思自己現在到底有沒有走在正確的方向，過去這段時間黨員焦慮情緒升溫、國民黨岌岌可危，眼下最重要的是恢復國民黨的領導力。
宣言中強調，足夠堅強的領導力之下，才能夠讓黨員及執政縣市緊密連結，打破僵局；傾聽、回應民意，進而讓國民黨與社會力量結合，提高民意支持。外交方面，他將帶領國民黨在新美中台架構之下，與華府、北京建立互動關係，與美日友邦加強互信，並與對岸重建溝通。