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為何奧運冠軍總愛「咬金牌」？學者揭露背後含義：不意外

▲為何奧運冠軍總愛「咬金牌」？學者揭露背後含義。（圖／美聯社／達志影像）
▲為何奧運冠軍總愛「咬金牌」？學者揭露背後含義。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 09:22:38｜2021-08-02 09:24:33

2020東京奧運，來自世界各國的選手紛紛在舞台上大放異彩，不論什麼項目，只要得到金牌後，就有選手做出「咬獎牌」的動作，為何奧運冠軍為什麽都喜歡咬金牌呢？對此就有學者分析了背後的含義，引起熱議。

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▲2020東京奧運，來自世界各國的選手紛紛在舞台上大放異彩。圖為英國的夏洛特·沃辛頓
▲2020東京奧運，來自世界各國的選手紛紛在舞台上大放異彩。圖為英國的夏洛特·沃辛頓 (Charlotte Worthington) 獲得金牌。（圖／美聯社／達志影像）
一般來說，運動員會咬金牌是為了要測試「金牌的真偽」，因為最初的奧運會金牌確實是用純金制造，比如1904年、1908年和1912年的奧運會金牌就是純金的，因為黃金質地較軟，可能留下咬痕，但事實上，現在的奧運會金牌並不是純金打造，更多是合金是銀和銅，只有1％是金，因此牙咬後根本留不下痕跡，所以這個理論比較站不住腳，更多人認為是，在2012年時國際奧林匹克歷史學家協會（International Society of Olympic Historians）執委會成員瓦利辛斯基（David Wallechinsky）曾對CNN表示「『咬金牌』這個動作已經成為了攝影師們的一種迷戀。我認為攝影師們拍下奧運冠軍咬獎牌的動作，是因為他們已經將其視為標志性動作，這種動作更有賣點。我不覺得運動員們自己會去做這種事」。

而美國天普大學心理學教授法利則對「咬金牌」的行為給出了解釋「咬痕就像我們的指紋一樣獨一無二。在獎牌上留下咬痕，就好像把自己銘刻在上面，由此與自己的成就之間建立起某種情感的聯結」。如今的奧運會冠軍咬金牌更多是展示一種情感，對金牌的渴望在經過努力達到目標的反應，也因此大部分運動員都會在拿到獎牌後，不由自主地的狠狠咬上一口。（編輯：王柏文）



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