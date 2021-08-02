名家論壇》阿術克斯／政府要向台灣選手學習！

要謝謝所有參賽東京奧運的台灣選手，給大家這麼精彩的競賽，也給了國人一個好好待在家防疫的最佳理由。當然，每一位選手比賽，其優異成績是歸屬選手的榮耀，不必也不用背負過大的國族意義，不要像曾經發生過哥倫比亞後衛在1994年世界盃足球賽踢了一個烏龍球，害球隊輸了比賽無緣16強，沒想到他回國之後竟然遭到槍殺，堪稱「死亡」烏龍球。





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但是，也必須坦白說，當我們看到台灣選手在比賽中擊敗中國對手，尤其還在領獎台上看著我們的旗幟高高升起在中國國旗之上，勇奪金牌，就是暢快！





畢竟台灣受中國的氣真的太多太久，還先不講數不清的歷史舊帳，近年的中共軍機擾台已經成為常態，既不友善也不斷企圖消耗台灣軍事力量，台灣戰機每次升空牽制、驅離，每架次的油耗、零件成本等，算起來每小時要高達百萬元，中共軍機的擾台除了是心理戰也是一種消耗戰。





來看看中共有多惡質，2020年共機侵擾台灣防空識別區共計2900餘架次，國防部近日公布2021年累計進入我空域126天，369架次（截至7月28日），而今年最多架次解放軍機擾台紀錄，是在6月15日，單日就有28架次。





所以，雖然台灣選手在東奧場上不是拿槍在前線戰爭，選手奮戰的是體育競技，世界和平更是奧運的精神，但是感謝選手們替台灣出了一口氣，讓世界看見台灣，用金牌回擊中國共機擾台！





其實，最可笑的是我們也可以看到，中國的國族謊言是多麽自欺欺人，當羽球雙打「聖筊」組合王齊麟、李洋，以直落二擊敗中國隊手，一舉拿下金牌，這也是台灣羽球史上的首面金牌，然而照理說中國雖沒拿到金牌，但是銀牌也是一件很了不起的事情吧，非常值得中國慶賀，沒想到中國央視在男雙比賽結束後就直接卡掉，乾脆不轉播頒獎典禮了，完全忽略自己國人有領銀牌。





而且這還不是中國在這屆奧運的第一次這樣做，奧運開場就有類似情況，當時台灣代表隊是第104隊入場，沒想到中國《騰訊視頻》轉播到台灣進場時，就使出大絕，將轉播畫面切成脫口秀，而且播放長達20分鐘，長到錯過了第108隊入場的中國代表隊，糗到極點。





最後要說，台灣選手的優秀成績讓國人感到驕傲，其拚戰韌性以及為了追求卓越所付出努力更是值得政府學習，正所謂台上10分鐘，台下10年功，每一位選手今日的傑出表現，背後都是無數汗水的累積，沒有僥倖，只有不曾間斷地訓練再訓練。同樣，台灣的國際處境很艱困，像是新冠疫苗採購就深受中國的干擾，但是台灣絕對沒有哀嘆的時間跟本錢，我們要突破中國的打壓，政府就必須要有像台灣選手般的意志，只要我們不認輸，就能贏。











●作者：阿術克斯／資深國會幕僚





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