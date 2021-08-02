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奧運中華隊「89年級世代」超給力？全場分析關鍵：真的強

▲奧運中華隊「89年級世代」超給力？全場分析關鍵。（圖／美聯社）
▲奧運中華隊「89年級世代」超給力？全場分析關鍵。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 10:13:49

東京奧運賽程進入尾聲，我國許多選手紛紛奪下獎牌，為國爭光，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「奧運中華隊的『89年級世代』是不是都超給力？」沒想到卻引起全場分析關鍵，直言「真的超強」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「八九年級生是不是很罩？」的文章表示，「我一日沾光迷啦，最近年級文很夯，今年奧運拿牌拿超多，跟我以往認識的中華隊完全不一樣，從郭婞淳、王齊麟、李洋、戴資穎、潘政琮、李智凱、林昀儒...等等等，各個都是八九年級的精英，拿牌拿的不要不要的，是不是很罩」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
全場網友紛紛留言「說實話，7年級不像8、9年級那麼多元，小時後就是被教育不讀書以後就做工」、「7年級只會考公職、國營、銀行」、「經濟六七年級撐不是廢話嗎？因爲年紀最剛好啊」、「台灣目前經濟重要都67年級在扛 體育可以撐多久」、「制度面改善讓89年級更有發揮空間了，真的很強」。

事實上，1997年3月，副總統兼行政院院長連戰核示，由行政院研究發展考核委員會籌備成立體育委員會事宜，由行政院政務委員黃大洲出任籌備小組召集人，7月16日，行政院體育委員會正式成立。而蔡英文總統上任後，成立任務編組的體發會，請前國手體壇人士當委員，行政院長當任主委，提高決策層級，2018編列3年12億的經費，實施「東奧黃金計畫」，重點培訓菁英選手，同時更全力改善選手的訓練環境，打造全新國訓中心，投入超過76億的經費，進行第三期國家運動園區與人才培育計畫。（編輯：王柏文）

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