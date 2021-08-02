我是廣告 請繼續往下閱讀
收治小陳的馬偕醫院泌尿科主治醫師李致樵表示，尿路上皮癌為泌尿科第三常見的癌症，且男女發生率差不多。尿路上皮指的是整個泌尿系統（包括腎盂、輸尿管、膀胱及端尿道）內襯粘膜上的上皮細胞，涵蓋範圍相當廣泛，當尿路上皮任何一個地方長出惡性腫瘤即稱作尿路上皮癌。案例小陳罹患的膀胱癌是尿路上皮癌的最大宗，約佔80%~90%，而台灣的發生率與全世界相比高出許多，研判可能與過去的烏腳病和地下水質污染有關，此外長期洗腎的患者，也是尿路上皮癌的高危險族群。
李致樵醫師補充，多數尿路上皮癌患者在早期會出現無痛性血尿，相對容易發現，因此大多能在罹病早期就醫檢查發現。值得注意的是，造成血尿的原因很多，不僅僅是癌症，也可能是泌尿道相關疾病造成，患者若有疑慮，應及早透過專業醫師診斷，才能提早找出血尿的發生原因。
內視鏡手術切除腫瘤 膀胱癌早期治癒率高
李致樵醫師說，目前針對初期膀胱癌治療，會透過內視鏡膀胱腫瘤切除手術，藉由高畫質鏡頭的影像內視鏡，搭配高能量雷射，由尿道口進入到膀胱處將腫瘤切除，接著再灌注化療藥物預防腫瘤復發。這項手術因無明顯外部傷口，患者通常經過治療後，可以很快就恢復正常生活。但若膀胱癌已惡化至中後期，則可能需要切除整個膀胱；另外，若發現同一種癌細胞長在泌尿系統不同位置時，也會因長出的位置提供不同的治療方式。
泌尿系統範圍廣泛 醫師經驗助揪出腫瘤位置
李致樵醫師提醒，由於泌尿系統範圍廣泛，較不易找出腫瘤位置，常需要醫師臨床經驗，及良好的診斷設備來提高準確率。患者若發現有血尿症狀，應儘早尋求專業醫師進行診斷治療，避免因延誤治療影響生活品質，而術後患者也應定期回診追蹤，避免癌細胞再度復發。
資料來源：健康醫療網 無痛血尿勿輕忽！中年男罹患尿路上皮癌
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊