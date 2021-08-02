4批26.5萬劑高端疫苗已封緘　食藥署：交付後續接種作業

衛福部食藥署今（2）宣布，已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑的審查與檢驗，並核發封緘證明書。





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食藥署表示，高端公司生產的高端新冠肺炎疫苗，已於日前向食藥署申請逐批檢驗封緘，食藥署依序派員赴低溫倉儲現場核對疫苗批號、清點數量、查核冷鏈，每批號疫苗抽取600劑樣品進行異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、總蛋白量、抗原含量、細菌內毒素、無菌、效價及異常毒性等試驗。





食藥署指出，4批共26萬5528劑疫苗的批號與劑量分別為SP2106、86,979劑；批號SP2107、5,417劑；批號SP2111、86,391劑；批號SP2112、86,741劑；首4批疫苗經食藥署審查文件資料與檢驗皆合格後，已於7月30日傍晚核發封緘證明書，現正於倉儲進行檢驗封緘作業；經完成封緘的疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。



