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4批26.5萬劑高端疫苗已封緘　食藥署：交付後續接種作業

▲衛福部食藥署署今（2）指出，4批國產高端疫苗已經審查並封緘，將交由疾管署進行後續疫苗接種作業。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲衛福部食藥署署今（2）指出，4批國產高端疫苗已經審查並封緘，將交由疾管署進行後續疫苗接種作業。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-02 10:32:52

衛福部食藥署今（2）宣布，已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑的審查與檢驗，並核發封緘證明書。

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食藥署表示，高端公司生產的高端新冠肺炎疫苗，已於日前向食藥署申請逐批檢驗封緘，食藥署依序派員赴低溫倉儲現場核對疫苗批號、清點數量、查核冷鏈，每批號疫苗抽取600劑樣品進行異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、總蛋白量、抗原含量、細菌內毒素、無菌、效價及異常毒性等試驗。

食藥署指出，4批共26萬5528劑疫苗的批號與劑量分別為SP2106、86,979劑；批號SP2107、5,417劑；批號SP2111、86,391劑；批號SP2112、86,741劑；首4批疫苗經食藥署審查文件資料與檢驗皆合格後，已於7月30日傍晚核發封緘證明書，現正於倉儲進行檢驗封緘作業；經完成封緘的疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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