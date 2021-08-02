三級警戒詐騙金額11億元　立委辦公室也遭詐騙電話猛攻

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邱臣遠表示，光是他的國會辦公室就三級警戒期間收到多通自稱是衛福部疾病管制署的電話，要求民眾透過語音電話核對個人資料， 以追蹤國人的健康狀況、進行健康登記，甚至要求按下「 0 」回報，但如果真的按下就可能造成財產上的重大損失。邱臣遠也強調，因為辦公室的親身案例，與警政署查證後，政府單位不可能透過語音電話來查問進行疫調或查問民眾個資，況且衛生單位或相關機關若要確 認民眾的健康狀況，來電也定是透過可回撥查證的相關機關電話號碼。
邱臣遠指出，根據警政署統計，三級警戒期間全台的電信詐騙通報數高達 1,397 件，民眾的財務損失金額甚至高達3億8000多萬元;除了上述的電信詐騙外， 三級警戒期間的詐騙類型主要以「假網路拍賣」、 「投資詐欺」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」、「假愛情交友」這五種詐騙類型為大宗; 詐騙的財損金額分別為高達6,696萬餘元、3億3,588萬餘元、1億 1,376萬餘元、6,087萬餘元及1億3,992萬餘元。
邱臣遠要求政府正視詐騙問題，尤其打詐涉及「阻斷金流管道」、「防制個資外洩」、「截斷通訊網路及轉接話務」、「監控高風險對象」四大手段，皆 涉及跨部會合作，政府應儘速恢復行政院層級跨部會打詐平台。
立委也指出，第三方支付尚未納入洗錢防制法管理，警方無法追蹤管制，許多詐騙集團利用此漏洞申請虛擬帳號作為詐財收贓的管道。據統計，民國108年詐騙警示帳戶共有3萬5000餘個，其中屬於第三方支付的虛擬帳戶便高達1萬3000餘個，佔38%。雖然法務部103年曾要求經濟部制定相關管理辦法，但至今卻是依然沒下文，邱臣遠要求經濟部儘速訂定授權子分，減少民眾的財物損失。
警政署刑事警察局預防科科長陳瑞基強調，民眾若接到疑似詐騙電話，務必在第一時間先向內政部警政署165反詐騙專線查證，警政署會儘速與衛生福利部、各地衛生局進行橫向聯繫、確認民眾是否收到詐騙電話，若真屬詐騙，地方衛生局將於第一時間主動與民眾聯繫，呼籲民眾務必謹慎提防不實資訊及詐騙電話。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。